Hurjilla hauiksillaan huomiota herättäneelle Marit Björgenille näytettiin kuvia vanhasta tv-ohjelmasta – ”En tekisi tuota enää”

Marit Björgen toimisi nykyään eri tavalla kuin toimi aktiiviurallaan.

Hiihdon entinen supertähti Marit Björgen sai urallaan paljon julkisuutta lihaksikkuudestaan. Norjalaiselle näytettiin hiljattain kuvia vanhasta tv-ohjelmasta Dagbladetin haastattelun yhteydessä.

Hihattomaan toppiin pukeutunut Björgen näyttää kuvissa pitävän raskasta ankkuria ilmassa yhdellä kädellä.

– Tein paljon outoja asioita urani aikana. Lihakseni saivat paljon huomiota läpi urani. Tavallaan hyväksyin sen. Nyt en ehkä tekisi tuota enää. Mutta loppujen lopuksi kroppani ansiosta saavutin tulokseni, kahdeksankertainen olympiavoittaja Björgen sanoi Dagbladetille.

Björgen kertoi haastattelussa, että hänellä oli uransa aikana varsin mutkaton suhtautuminen painoonsa ja ravintoonsa liittyviin asioihin, mutta jotkut hänen ulkonäköönsä liittyvät kommentit satuttivat lujaa.

Maailma on muuttunut Björgenin huippuajoistakin.

– Paljon on muuttunut positiiviseen suuntaan 20 vuodessa. Samaan aikaan on toki tullut sosiaalinen media, joka vaikuttaa urheilijoihin. Siksi nykyään on ehkä vaativampaa kuin minun kasvuvuosinani, joka meni ilman sosiaalisen median vaikutusta, Björgen sanoi.

Ravintopuolella yksi hedelmä oli hiihtolegendalle selvästi liikaa. Björgen on kertonut asiasta kirjassaan Vinnerhjerte (Voittajasydän, kust. J-M Stenersen Forlag, kirj. Ingerid Stenvold).

– Muistan yhdessä vaiheessa lopettaneeni omenoiden syömisen. Tuntui, että ne vain täyttävät vatsani, mutta en saa energiaa. Sama päti näkkileipään. Leivässä on paljon kuituja, mutta pärjätäkseen hiihdossa tarvitsee myös paljon hiilihydraatteja. Siksi keskityin tekemään itsestäni ”hiilihydraattikoneen”, Björgen taustoitti kirjassa.

Hän kertoi käyttäneensä mittarina jatkuvien mittausten lisäksi myös kuukautiskiertoaan.

– Jos minulla oli säännölliset kuukautiset, kroppani oli tasapainossa.

Marit Björgen Kuusamossa marraskuussa 2005.

Norjalainen korosti Dagbladetin haastattelussa, ettei hiihtoon tarvita vain tietyn mallista vartaloa. Björgen viritti itsestään omien metodiensa avulla huipun, joka menestyi sekä pitkillä että lyhyillä hiihtomatkoilla.

Hän sanoo olleensa kehonsa kanssa sinut, mutta näkee, kuinka monien muiden urheilijoiden olkapäällä lepää ”painonvartijakummitus”.

Marit Björgen sanoo, että miettisi tänä päivänä uudestaan, lähtisikö vielä esittelemään lihaksiaan. Kuva vuodelta 2009.

Björgen, 42, voitti huippu-urallaan muun muassa kahdeksan olympiakultaa ja 18 maailmanmestaruutta.

Hän hiihti viisissä olympialaisissa ja kahdeksissa MM-kisoissa.