Ruotsista ladattiin raivokasta tekstiä hiihtokohusta – kiivas keskustelu eteni äärimmäisen arkaan aiheeseen

Hiihtokeskustelu käy äärimmäisen kiivaana.

Kaikki kisaamaan samanlaisilla suksilla ja voiteilla. Suunnilleen tähän tapaan ehdotti norjalainen hiihtovaikuttaja Guri Knotten VG-lehdessä hiljattain.

Gnottenin, 48, dramaattisten uudistusehdotusten taustalla on huoli siitä, että pienemmillä resursseilla toimivat hiihtomaat jäävät välineiden ja etenkin voitelun varustelukilpailussa jälkeen. Tämä taas voisi johtaa siihen, että hiihto lajina kutistuisi entisestään.

Hiihto on suhteellisen pieni laji, eivätkä hiihtoperheen johtohenkilöt haluaisi menettää maita lajin huipputasolta. Knottenin ulostulon jälkeen Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin maastohiihdon nokkamiehiin kuuluva Pierre Mignerey, 50, vahvisti VG:lle, että Fis todellakin kehittelee uusia ideoita suksihuoltoon.

Ruotsin joukkueen voitelupomo Petter Myhlback ei ollut kovin riemuissaan Knottenin avauksesta ja tämän puheista.

– Tämä on sama asia kuin se, että lopettaisimme perinteisen hiihtotavan kilpailut kokonaan. Ja sitä en halua nähdä, Myhlback latasi Expressen-lehden mukaan.

Myhlback ei ole lainkaan vakuuttunut siitä, että standardisoidut välineet ja voiteet sopisivat perinteiseen hiihtotapaan.

– Luisteluhiihdossa kyse on vain suksen saamisesta luistamaan, joten se ei ole aivan niin herkkää jos 90-kiloiselle tehdyillä suksilla hiihtää 70-kiloinen henkilö – tai toisinpäin.

– Mutta perinteisellä hiihtotavalla hiihtotekniikka on sellainen, että sukset tehdään enemmän yksilöllisesti vartalotyypistä ja hiihtotavasta riippuen. Tämä koskee myös voitelua, joten standardisointi on vaikeaa, Myhlback sanoi.

Keskustelu perinteisen hiihdon ympärillä on ollut jo vuosia yksi kansainvälisen hiihtoperheen kipupisteistä. Sisäpiiristä on löytynyt viime vuosina tahoja, jotka ovat väläytelleet ”pertsan” jättämistä jopa kokonaan pois arvokisojen ja maailmancupin ohjelmasta. Toisaalta perinteiselle hiihtotavalle on löytynyt myös väkevää tukea.

Luistaako suksi? Löytyykö pitoa ja riittääkö kunto?

FIS:n Mignereyn mukaan väline- ja voitelukeskustelun taustalla on nimenomaan raha – ja etenkin sen säästäminen. Hänen mukaansa moni maa tuskailee kulujensa kanssa. Esimerkkinä hän mainitsi Britannian.

Mignerey vaati VG:n jutussa, että suksiin ja voiteluun on löydettävä malli, joka on taloudellisesti sopiva mahdollisimman monen maan joukkueelle. Hän kertoi, että esillä on ollut malli, jossa Fis hoitaisi kaikkien joukkueiden voitelun. Hän vihjaili myös kilpailussa käytettävissä olevien suksien ja voiteiden määrän rajoittamisella.

Lue lisää: Hiihdon kohukeskustelu velloo tulikuumana! Nyt mallia haetaan jo F1-sarjasta

Lue lisää: No nyt! Hiihtopomo pamautti todella dramaattisen uudistusehdotuksen perinnelajiin

Lue lisää: Hiihtojupakka jatkuu! Kohusäännöstä uusi linjaus – näin Suomen maajoukkueesta kommentoidaan