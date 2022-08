Dopingkriisi ravistelee Norjaa, maata uhkaa jopa olympiapanna – Venäjältä annetaan palaa

Norjassa on havahduttu, ettei maan nuorille urheilijoille ole tehty yllätystestejä kahteen vuoteen. Säikähtäneet urheilupomot ovat lähestyneet jo ministereitä.

Norja on ajautunut dopingkriisiin – tai pikemminkin antidopingkriisiin.

Maan yleisradioyhtiö NRK paljasti viime viikolla tilanteen, joka on saanut maan urheilupomot huolestumaan toden teolla.

Lakitulkinnan perusteella Norjassa ei saa testata 15–18-vuotiaita urheilijoita ilman heidän vanhempiensa lupaa. Näin ollen Norjan antidopingviranomainen Adno ei ole voinut tehdä nuorille urheilijoille yllätystestejä kahteen vuoteen.

Tämä rikkoo kansainvälistä dopingsäännöstöä. Nyt Norjassa pelätään, että Adno saa vuodenvaihteessa maailman antidopingtoimistolta merkinnän, ettei se täytä Wadan vaatimuksia.

NRK on saanut käsiinsä Norjan urheiluliiton presidentin Berit Kjollin ja antidopingin puheenjohtajan Thorhild Widveyn ministeritasolle lähettämän kirjeen, jossa varoitetaan käsillä olevan antidopingkriisin seurauksista.

Rangaistukset voisivat olla sakkoja tai Adnon rahoituksen kaventamista. NRK:n jutussa maalaillaan kuitenkin myös uhkaa kovemmista rangaistuksista.

Norjan Urheiluliiton pääsihteerin Nils Einar Aasin mukaan tällaisia voivat olla Wadan sääntöihin sitoutuneiden kansainvälisten kilpailujen vieminen pois Norjasta tai jopa norjalaisurheilijoiden sulkeminen pois olympialaisista.

– Tämä tulee luonnollisesti olemaan vakavaa norjalaiselle urheilulle, Aas paaluttaa.

Norjan antidopingjohtaja Anders Solheim ei kaunistele käsillä olevaa tilannetta. Hän huomauttaa, että nuorten urheilijoiden taustalla voi lymytä esimerkiksi valmentajia, jotka hyödyntävät kepulikonstein Norjan antidopingsekoilun.

– Emme halua urheilua, jossa voi käyttää dopingia 18-vuotiaaksi asti ilman testiä. Se tarjoaa mahdollisuuden huijata ja saada epäreilua etua, Solheim sanoo NRK:lle.

NRK:n paljastusjuttuun on tartuttu viime päivinä raivoisasti etenkin Venäjällä, jossa on itse ryvetytty valtiojohtoisen dopingohjelman pyörteissä.

– Norjalaiset pitävät itseään eliittinä, jolla on varaa mihin tahansa, puhisi takavuosien ampumahiihtosuuruus Aleksandr Tihonov norjalaislehti VG:n mukaan.

– Sääntöjen on oltava samat kaikille. Miten tämä laki on ollut voimassa Norjassa jo kaksi vuotta? Ajattelimme, että lait ovat samat kaikkialla, entinen hiihtotähti Aleksandr Legkov sanoo.

Legkov itse asetettiin elinikäiseen dopingpannaan vuonna 2017. Valituskierteen jälkeen hän sai kuitenkin pitää Sotshissa 2014 voittamansa 50 kilometrin (v) olympiakullan.

Aleksander Legkov tuomittiin 2017 elinikäiseen dopingpannaan. Sotshissa umpilikaisissa kisoissa 2014 hän juhli vielä kuninkuusmatkan olympiavoittoa.

– Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos norjalaisille sanotaan, että "voit tehdä mitä tahansa" ja yksinkertaisesti suljetaan silmät, se on väärin, Legkov jatkoi VG:n mukaan.

– Norjan antidopingtyö on arvoitus. Kaikki arvaavat, että astmassa ja lääketieteellisissä poikkeussäännöistä on jotain vikaa. Tässä tapauksessa ei näytä olevan epäilystäkään. 15–18-vuotiaita urheilijoita ei testata. Se on heidän lakinsa, pikaluistelun olympiavoittaja, nykyinen poliitikko Svetlana Zjurova naulaa.