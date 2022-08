Kerttu Niskanen juhli toista hääpäiväänsä – julkaisi herkän yhteiskuvan valmentaja-rakkaansa kanssa

Kerttu Niskasen ja Juho Mikkosen häistä on kulunut kaksi vuotta.

Suomen maastohiihtohuippu Kerttu Niskanen julkaisi Instagram-tilillään maanantaina herkän yhteiskuvan miehensä Juho Mikkosen kanssa.

– Hyvää toista vuosipäivää, rakas, Niskanen kirjoitti julkaisunsa saatteeksi.

Niskasen ja Mikkosen häitä vietettiin Vieremällä elokuussa 2020. Pari löysi toisensa jo teini-iässä ja on seurustellut vuodesta 2005 lähtien.

Mikkonen on toiminut viime vuosina myös vaimonsa henkilökohtaisena valmentajana.

– Meillä on tosiaan homma toiminut niin parisuhteessa kuin valmennussuhteessa. Kun treenaamme, Juho on valmentajani. Kun emme treenaa, Juho on aviomieheni, Niskanen kertoi Ilta-Sanomille Pekingin olympialaisten yhteydessä.

Lue lisää: Kerttu Niskanen avoimena suhteestaan valmentaja-aviomiehen kanssa – henkilökohtainen kysymys sai Juho Mikkosen täysin tolaltaan

Itsekin maajoukkuetasolla hiihtänyt Mikkonen lopetti oman urheilu-uransa vuonna 2021.

34-vuotiaalle Niskaselle vuosi 2022 on taas ollut pitkän uran menestyksekkäin.

Pekingin olympialaisissa Niskanen voitti kaksi henkilökohtaista mitalia, hopeaa kymmenen kilometrin väliaikalähdössä ja pronssia kisat päättäneessä 30 kilometrin kisassa.