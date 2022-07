Remi Lindholm veti hellekesänä 200 kilometrin lenkin – muistuttaa tavallisia kuntoilijoita yhdestä asiasta: ”Silloin on liian myöhäistä”

Maastohiihtäjä tunnetaan hirmuisista treenimääristään. Tahti ei ole muuttunut.

Maastohiihtäjä Remi Lindholm, 24, treenasi edeltävät pari viikkoa Vuokatissa jopa 30 asteen hellelukemissa. Hänellä on vinkki suomalaisille, joita on pohdituttanut kuumassa säässä liikkuminen ja harjoitteleminen tänä kesänä.

Lindholm rehkii kesäisin monien tuntien pituisia lenkkejä. Toistaiseksi pisin rypistys on 200 kilometrin rullahiihtolenkki, jossa meni aikaa kymmenisen tuntia. Sellaisen rutistuksen aikana tulee hikoiltua kosolti, mihin pitää varautua erityisesti helteellä.

– Lataan juomavyön täyteen urheilujuomaa ja otan pari Snickers-patukkaa mukaan, koska pidemmällä lenkillä saattaa tulla nälkä. Janoon se ei toki auta, Lindholm sanoo.

Nestehukkaan pitää Vuokatin auringossa ruskettuneen hiihtäjän mukaan varautua hyvissä ajoin.

– Yritän pitää nestetasapainoa koko vuorokauden ympäri korkealla. Ettei juo vain lenkillä, kun on jano, vaan tankkaa jo ennen lenkkiä valmiiksi. On liian myöhäistä juoda siinä vaiheessa, kun on hirveä jano.

Lindholm löi itsensä läpi kansainvälisesti viime kaudella. Hän hiihti maailmancupissa parhaimmillaan 20:n kärkeen ja pääsi myös mukaan Tokion olympialaisiin.

Ensi kaudella hän on osa A-maajoukkuetta, mikä tarkoittaa, että mukaan tulevat myös maajoukkueen leirit.

Nyt hän paiskii hommia ottaakseen seuraavan askeleen. Toukokuussa Lindholm treenasi 122 tuntia ja kesäkuussa 124 tuntia. Se tarkoittaa noin 30 tunnin treeniviikkoja.

– Treenaan aika paljon ja kovaa. En ole hirveän lahjakas hiihtäjä hapenotoltani. Yritän nostaa anaerobista kynnystäni, että jaksaisin hiihtää mahdollisimman taloudellisesti kovaa vauhtia enkä väsyisi niin hirveän nopeasti, Lindholm kertoo.

Harjoittelu tähtää talven 2023 MM-kisoihin, jotka järjestetään Slovenian Planicassa. Lindholm on merkinnyt kalenteriinsa erityisesti 15 kilometrin kisan vapaalla hiihtotavalla, viestin sekä 50 kilometrin perinteisen yhteislähtökisan.

– En pidä mahdottomuutena hiihtää 10 parhaan joukkoon.