Suomalainen maastohiihtäjä kärysi dopingista – rangaistuksena neljän vuoden toimintakielto

Urheilun oikeusturvalautakunta piti voimassa Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan aiemmin antaman päätöksen.

Maastohiihtäjä Ari Luusua on jäänyt kiinni dopingista ja saanut neljän vuoden toimintakiellon urheilusta. Asia selviää Urheilun oikeusturvalautakunnan maanantaina julkaisemasta päätöksestä.

Oikeusturvalautakunta kertoi hylänneensä Luusuan valituksen dopingrangaistuksestaan. Luusua antoi positiivisen dopingnäytteen 20. heinäkuuta 2021.

Pitkiin hiihtomatkoihin erikoistunut Luusua ilmoitti uransa loppumisesta viime syyskuussa julkisuudessa. Antidopingasioiden kurinpitolautakunnassa Luusua kertoi lopettaneensa jo aiemmin ja ettei siksi olisi enää kuulunut antidopingsäännöstön piiriin. Oikeusturvalautakunnan mukaan Luusua oli kuitenkin testaushetkellä sitoutunut sekä Suomen että Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n antidopingsäännöstöön.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin mukaan Luusuan näytteestä löytyi urheilussa kiellettyjä drostanolonin aineenvaihduntatuotetta ja meldoniumia.

Luusua perusteli valitustaan sillä, että testaushetkellä hän oli jo lopettanut uransa, eikä Suomen urheilun eettisellä keskuksella hänen mukaansa ollut enää perustetta ottaa häntä antidopingsäännöstön piiriin.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta oli kuitenkin eri mieltä, ja nyt Urheilun oikeusturvalautakunta yhtyi kurinpitolautakunnan kantaan.

Oikeusturvalautakunta perusteli tiedotteessaan Luusuan valituksen hylkäystä sillä, että "vaikka Luusua oli pohtinut uransa lopettamista ja keskustellut asiasta myös seuransa edustajan kanssa, hän ei kuitenkaan ollut vetäytynyt kilpaurheilusta ainakaan aikaisemmin kuin elokuun 2021 lopulla, jolloin hän oli saanut tiedon positiivisesta dopingtestituloksesta".

Luusua on uransa aikana kuulunut Suomen maastohiihtomaajoukkueeseen. Parhaimmillaan hän on ollut hiihdon maailmancupin kisassa sijalla yhdeksän vuonna 2016. SM-mitaleita hänellä on neljä.