21-vuotias venäläishiihtäjä kärähti dopingista

Sergei Volkov on edustanut Venäjää kaksissa nuorten MM-hiihdoissa.

Venäläinen maastohiihtäjä Sergei Volkov, 21, on saanut puolen vuoden kilpailukiellon dopingrikkomuksesta. Dagbladetin mukaan Venäjän antidopingtoimisto Rusada on tiedottanut kärystä.

Rusadan mukaan Volkov on rikkonut Kansainvälisen antidopingtoimikunnan Wadan dopingpykäliä 4.1 ja 4.2 eli hän on antanut näytteen, joka on sisältänyt kiellettyä ainetta tai menetelmää. Dagbladetin mukaan Rusada ei kerro, mistä aineesta on kyse tai milloin urheilija on antanut positiivisen näytteen.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin verkkosivujen mukaan Volkov on kilpaillut edellisen kerran tammikuussa kansallisissa hiihtokilpailuissa Venäjällä.

Volkov on edustanut Venäjää kaksissa nuorten MM-kisoissa: Saksan Oberwiesenthalissa 2020 ja vuotta myöhemmin Vuokatissa.

Hän sijoittui Oberwiesenthalin sprintissä neljänneksi. Vuokatin MM-hiihdoissa venäläisen paras henkilökohtaisten matkojen suoritus oli 30 kilometrin perinteisen 16. sija.

Venäjän hiihtäjät suljettiin viime kauden lopussa Fisin kilpailuista Ukrainan sodan vuoksi.

He kilpailivat Pekingin olympialaisissa viime talvena ilman maatunnuksia rangaistuksena aikaisemmin paljastuneesta valtiojohtoisesta dopingohjelmasta.