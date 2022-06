Anna: Teineinä rakastuneet Kerttu Niskanen ja Juho-puoliso paljastavat hämmästyttävän seikan arjestaan – tekevät poikkeuksen kahdessa asiassa

Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen ovat olleet yhdessä lukioikäisistä saakka. He paljastivat Anna-lehden haastattelussa, millaista arkea elävät.

Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen ja hänen aviomies-valmentajansa Juho Mikkonen puhuivat Anna-lehden haastattelussa avoimesti parisuhteestaan.

He alkoivat seurustella jo teineinä – kun Kerttu oli 17- ja Juho 15-vuotias.

Niskanen ja Mikkonen olivat törmänneet hiihtokisoissa aikaisemminkin mutta juttelivat ensimmäistä kertaa leirillä Vuokatissa. Kipinät sinkoilivat nopeasti.

Niskanen kertoi Annalle saaneensa Juhosta heti luotettavan oloisen vaikutelman. Hän myös piti nuoren kuhmolaissuksijan kiltteydestä, avoimuudesta ja ulkonäöstä.

– Samoja piirteitä arvostin Kertussa. Oli helppo jutella. Tapaamisen jälkeen taisi kuitenkin mennä keväämmälle, että alettiin seurustella, Mikkonen kertoo Annalle.

Niskanen ja Mikkonen edustivat Linnan juhlissa vuonna 2017.

Mikkonen asui suhteen alkuvuodet Kuhmossa ja Niskanen Vuokatissa. Nuoripari piti yhteyttä pikaviestipalvelu ”Mesessä” ja puhelimitse. He muuttivat yhteen ja kihlautuivat vuonna 2010.

Hiihtoparin häitä tanssittiin Vieremällä elokuussa 2020.

– Täydelliset hääjuhlat, ikimuistoinen päivä. Hääjuhlat olivat meidän näköisemme, sellaiset maalaisromanttiset. Hieno päivä, ja sattui hieno ilmakin. Vihkiminen oli ulkona, Niskanen totesi Ilta-Sanomille tuolloin.

Lue lisää: Kerttu Niskanen ja Juho-puoliso lensivät häihinsä helikopterilla Helsingistä - "Ikimuistoinen päivä"

Niskanen ja Mikkonen ovat kasvaneet paitsi aikuisuuteen myös huippu-urheilijuuteen yhdessä. Kasvukivut on kampitettu yhteistuumin.

Moninkertainen arvokisakävijä Mikkonen lopetti hiihtouransa keväällä 2021. Hän aloitti puolisonsa henkilökohtaisena valmentajana vuotta aiemmin.

Moni epäili järjestelyä. Se kuitenkin toimi kuten Pekingin olympialaisissa viime talvena nähtiin. Kerttu Niskanen saavutti olympialaduilla hopean ja pronssin.

– Meillä on tosiaan homma toiminut niin parisuhteessa kuin valmennussuhteessa. Kun treenaamme, Juho on valmentajani. Kun emme treenaa, Juho on aviomieheni, Niskanen totesi IS:lle olympialaisissa.

Lue lisää: Kerttu Niskanen avoimena suhteestaan valmentaja-aviomiehen kanssa – henkilökohtainen kysymys sai Juho Mikkosen täysin tolaltaan

Maastohiihto ei ole päivä- vaan kokopäivätyö. Kun aviomies valmentaa vaimoaan, on selvää, että he viettävät päivät ja viikot miltei symbioottisessa rytmissä.

Tasapaino on silti löytynyt. Niskasen mukaan he eivät ole ikinä osanneet riidellä. Puhuttavaa löytyy muualtakin kuin hiihdosta.

– Saatamme pitkän nelituntisen lenkin aikana jutella mökin pihasuunnitelman kuntoon. Kun mennään kovempaa, puidaan ja puhutaan tarkemmin tekniikasta, Niskanen paljasti Annalle.

Niskasen mukaan leipominen ja metsästys ovat oikeastaan ainoat asiat, jotka sydänkäpyset tekevät erillään.

– Varmasti myös se, että molempien vanhemmat ovat tavanneet nuorena ja he ovat puhaltaneet liitoissaan aina yhteen hiileen, on vaikuttanut alitajuisesti omaan suhteeseen, Niskanen ruoti Annassa.