Ruotsin hiihdosta kuuluu kummia – supertähdet jättävät maajoukkueen

Frida Karlsson ja Maja Dahlqvist lähtevät ensi kauteen maajoukkueen ulkopuolella.

Ruotsin hiihtomaajoukkueessa tapahtuu kummia. Pari viikkoa sitten sprinttitykki Linn Svahn ilmoitti jättäytyvänsä sivuun maajoukkuetoiminnasta, ja nyt saman tempun tekivät supertähdet Frida Karlsson ja Maja Dahlqvist.

Asiasta kertoi Ruotsin hiihtoliitto tiedotteessaan.

– Meillä on selkeä kuva menestyskonseptista, joka on sen kehityksen taustalla, että Ruotsista on maailman paras naisten maajoukkue. Minusta on surullista, että Frida ja Maja eivät halua olla osa maajoukkuetta, koska näemme, että maajoukkuemallimme on todellakin ollut isossa osassa menestyksessä, sanoo maajoukkueen johtaja Lars Öberg.

Ajankohta tähtihiihtäjien vetäytymisessä omatoimiseen harjoittelun on mielenkiintoinen, sillä ensi talvena hiihdetään MM-kisat Slovenian Planicassa.

Moninkertainen arvokisamitalisti Karlsson sijoittui viime kaudella normaalimatkojen maailmancupissa toiseksi Therese Johaugin jälkeen. Pekingin olympialaisissa hän kuitenkin epäonnistui ja jäi mitaleitta henkilökohtaisilla matkoilla.

Kaksinkertainen parisprintin maailmanmestari Dahlqvist saavutti Pekingissä kaksi hopeaa ja yhden pronssin.

Ruotsin kauden 2022–23 naisten maajoukkueeseen kuuluvat Ebba Andersson, Anna Dyvik, Johanna Hagström, Moa Olsson, Emma Ribom ja Jonna Sundling.