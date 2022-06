Perttu Hyväriseltä synkkä arvio hiihdon kohupäätöksestä – ”Se on pelkoni”

Perttu Hyvärinen ei osaa vielä sanoa, onko naisten ja miesten hiihtomatkojen yhtenäistäminen hyvä vai huono asia. Tietyt asiat kuitenkin huolestuttavat pitkäaikaista maajoukkuemiestä.

Miehet ja naiset hiihtävät yhtä pitkiä matkoja maailmancupissa ensi kaudesta lähtien.

15 kilometrin kilpailut jäävät historiaan. Jatkossa paremmuudesta kilvoitellaan sprinttien lisäksi 10:n, 20:n ja 50 kilometrin matkoilla. Kympit kisat ovat lähtökohtaisesti väliaika- ja muut massalähtöjä.

Ratkaisu mullistaa kansainvälistä hiihtoa. 15 kilometriä on ollut miesten arvokisaohjelmassa vuodesta 1954 lähtien.

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis puski aloitteen läpi, vaikka Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan 73 prosenttia aktiivihiihtäjistä vastusti sitä. Naishiihtäjistä peräti 88 prosenttia oli sitä mieltä, ettei miesten ja naisten kuuluisi suksia samoja matkoja.

Suomen hiihdon kiintotähti Perttu Hyvärinen ei tyrmää uudistusta suoralta kädeltä, vaikka monia muita päätös on suorastaan järkyttänyt.

Hyvärinen, kuten moni muukin suomalainen, on sivakoinut uransa parhaan arvokisasijoituksensa (Pekingin olympialaisten kuudes) juuri 15 kilometrillä.

– Onneksi Planican MM-kisoissa sentään hiihdetään vanhalla sapluunalla. Ei tämä välttämättä huono asia ole, ja uudet matkatkin sopivat meille edelleen hyvin. Se jää nähtäväksi, miten päätös vaikuttaa valmistautumiseen ja voimasuhteisiin, Hyvärinen puntaroi.

– Sitä kun on tottunut tiettyihin klassikkomatkoihin cup-kalenterissa, niin mielellään ne olisin pitänyt sellaisina. Mutta ehkä näistä tulee vieläkin klassisempia.

”Kympin kisoista tulee säpäköitä”, Hyvärinen povaa.

Uhkakuviakin on. Hyvärinen pelkää, että miesten väliaikalähtökisojen luonne muuttuu, kun matka lyhenee kolmanneksella.

– Peesihyödyn merkityksen kasvaminen voi pilata urheilijoiden välistä tasonmittausta ja kisoista voi muodostua peesikisoja, koska kierrämme lyhyttä lenkkiä ja kokonaismatka lyhenee. Se on pelko, jonka tässä näen.

Hiihtomatkojen yhtenäistämistä on pidetty tasa-arvokysymyksenä. Asiasta on keskusteltu pitkään, mutta päätös tuli silti monelle yllätyksenä, jopa pettymyksenä.

– En ole ehdotuksen kannattaja. Meillä menee matkoihin paljon kauemmin kuin miehillä. Toivoin, ettei päätös toteudu, Heidi Weng kommentoi NRK:lle.

Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen ihmettelee, miksi Fis runttasi päätöksen läpi niin laajamittaisena ja nopeasti.

– Olisin toivonut, että muutos tehdään kokeilun kautta joinain kisaviikonloppuina, eikä koko kauden mittaisena laaja-alaisena muutoksena. Toivottavasti Fisillä on valmius huomioida urheilijoiden näkemykset ja muuttaa päätöksiä, mikäli hommat eivät toimi, Hämäläinen toteaa IS:lle.

Hyvärinen yhtyy Hämäläisen kritiikkiin. Hänen mukaansa Kansainvälisen hiihtoliiton kimpoilevaa päätöksentekoa, esimerkiksi fluorivoiteisiin liittyen, on ihmetelty hiihtäjien ja huoltojoukkojen keskuudessa.

Nytkin hiihtäjät nakattiin suoraan syvään päätyyn.

– Puhumme perinteikkäästä lajista ja huippu-urheilusta, niin kyllä tämä tulee ihan liian nopealla tahdilla. Hädin tuskin ehdimme valmistautua, kun uutta päätöstä tulee. Emme voi yhtäkkiä muuttaa koko lajia suunnasta toiseen, kun meillä on ollut hyvät toimintamallit, joilla on rakennettu lajia isosti tiettyyn suuntaan.

– Kyllä tässä malttia vaaditaan, Hyvärinen linjaa.

10 kilometrin väliaikalähtö ja 20 kilometrin yhdistelmähiihto saattavat olla tulevaisuudessa myös arvokisaohjelmassa. Kuva Pekingin olympialaduilta.

Muutos on myös harjoituksellinen haaste. Oman mausteensa soppaan tuo sekin, etteivät urheilijat pääse mittamaan 15 kilometrin paremmuuttaan kansainvälisillä areenoilla ennen Planican MM-karkeloita helmi-maaliskuussa.

Vanha kunnon normaalimatka hiihdetään Sloveniassa vapaalla.

– Me panostamme nyt vapaan kahteenkymppiin, kun niitä näyttää olevan cupin kalenterissa melko paljon. Meidän on pakko pidentää tehoharjoitusten mittaa. Onneksi saamme hiihtää Suomessa ja harjoituksissa viidentoista testikisoja ennen MM-kisoja, Hyvärinen tuumii.

Fisin päätös kuohuttaa hiihtopiirejä, mutta yhdestä asiasta 30-vuotias savolaishiihtäjä on mielissään.

– Maastohiihto on nyt äärimmäisen tasa-arvoinen laji. Meillä on ollut jo pitkään samat palkintorahat kuin naisilla ja nyt matkatkin. Siitä meidän on oltava lajina ylpeitä.