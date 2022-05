Iivo Niskanen jatkoi suloisia koira­päivityksiään – ”Timolla on lähtenyt homma hienosti käyntiin”

Iivo Niskasen koiranpentu Timo on kotiutunut hyvin.

HIIHDON olympiavoittaja Iivo Niskanen julkaisi perjantaina Instagramissa kuvan itsestään ja uudesta perheenjäsenestään. Talouteen oli liittynyt uutena tulokkaana koiranpentu Timo.

Maanantaina hän jatkoi tilannepäivityksiään suloisen Timon asettumisesta uuteen kotiinsa.

– Timolla on lähtenyt homma hienosti käyntiin uudessa kotipaikassa. Kutsumanimi ei jutimaisesti niti, vaan Timo tai Timppa. Pissa- ja kakkajutut Timppa on viimeistellyt kliinisesti ulos, joten kolmen eka yön tehopisteet on 0+0, Niskanen hehkuttaa päivityksessään.

– Toistaiseksi ollaan noudatettu ulkoillessa meidän pelikirjaa, seuraa omistajaa. Yöt on mennyt nätisti, mutta ehkä se tästä vielä intoutuu herättämään aamulenkille aikaisemmin, mestarihiihtäjä päivitti tilannetta.

Kuva keräsi jälleen tuhansia tykkäyksiä ripeään tahtiin ja kommenttikenttä on täyttynyt kiitettävästi. Muun muassa entinen huippujalkapalloilija Sami Hyypiä kommentoi päivitystä sydänsilmäemojilla.

Niskanen on ollut koiraihmisiä jo pitkään. Hänen pitkäaikainen lemmikkinsä kääpiövillakoira Aapo menehtyi loppuvuonna 2020.

Niskasen perheessä myös Kerttu Niskasen ja Juho Mikkosen huusholliin hankittu Martta-koira ihastutti suomalaisia maaliskuussa.