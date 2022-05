Olympiavoittaja avoimena rankoista ongelmistaan – jätettiin ulos Norjan maajoukkueesta

Ingvild Flugstad Östberg ei ole ensi kaudella Norjan hiihtomaajoukkueen mukana.

Norjalaisen hiihtotähden Ingvild Flugstad Östbergin ongelmat jatkuvat.

Östberg palasi maailmancupin laduille viime syksynä puolentoista vuoden poissaolon jälkeen, mutta terveyshuolet pakottivat norjalaisen sivuun jälleen joulukuussa.

Viime viikolla Östberg ilmoitti, että jatkaa harjoittelua maajoukkueen ulkopuolella uuden valmentajansa Pål Gunnar Mikkelsplassin kanssa.

– Tämä on ollut erittäin vaikeaa, ja sitä se on jatkossakin. Tekemistä on paljon. Minun täytyy tehdä joitakin suuria muutoksia, jotta voin palata lähtöviivalle. Vaikka en ole nyt maajoukkueessa, samat vaatimukset ja säännöt pätevät, jos aion hiihtää tulevana talvena, Östberg sanoi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

Östbergillä on ollut ongelmia ravinnon ja harjoittelumäärien välisen tasapainon suhteen.

– Kyse on siitä, miten paljon kertyy harjoituskuormaa suhteessa siihen, miten paljon saan ravittua kehoani. Tasapainon hakeminen on kestänyt minulla kauan – voi sanoa että liian kauan. Minun olisi pitänyt pystyä kääntämään tilanne aiemmin, ja epäonnistumiseen voi olla monia syitä. Tämä on ollut rankkaa.

Östberg ja Maiken Caspersen Falla juhlivat parisprintin MM-kultaa Falunissa 2015.

Nyt hiihtäjä on varautunut siihen, että harjoitteluun ja ravintoasioihin tarvitaan isojakin muutoksia, jotta paluu huipulle olisi mahdollinen. Hän aikoo panostaa hiihtouraansa edelleen tosissaan, vaikka tilanne on vaikea.

– Olen varautunut siihen, että tulevaisuudessa täytyy tapahtua muutoksia. Ehkä uskallan kääntää asiat ylösalaisin jopa enemmän kuin olen tähän mennessä onnistunut? Teoriassa se on helppoa, mutta kyse on asian toteuttamisesta käytännössä.

Norjalaisen edellinen takaisku osui kohdalle joulukuun lopulla Tour de Skin alla. Hän joutui jättämään väliin sekä kiertueen, olympialaiset että koko loppukauden.

– Tämä on uskomattoman raskas päätös. Olen tehnyt paluuni eteen äärimmäisen kovasti töitä kaikkeni antaen ja pystyin nauttimaan alkukauden kisoista, mutta nyt unelmani särkyivät, Östberg kommentoi takaiskuaan tuolloin.

Vuonna 2021 Östberg jätti koko kauden väliin keskittyäkseen vuoden 2022 Pekingin olympialaisiin. Hän kärsi jo silloin samoista ongelmista ravinnon ja kuormituksen tasapainossa.

Norjan hiihtomaajoukkue joutuu tulemaan ensi talvena toimeen myös ilman toista takavuosien sprinttitykkiään, sillä Maiken Caspersen Falla lopetti uransa.