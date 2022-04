Therese Johaugilta painava kannanotto – esitti yllättävän ratkaisun sosiaalisessa mediassa rehottavalle ongelmalle

Norjan ja Ruotsin ex-hiihtotähdet laittoivat hynttyyt yhteen hyvän asian puolesta.

Sosiaalinen media vilisee hyvinvointivaikuttajia, joista kaikilla ei ole minkäänlaista ravitsemukseen tai urheiluun liittyvää asiantuntemusta. Tässä piilee suuri vaaranpaikka, toteavat entiset hiihtotähdet Therese Johaug ja Anna Haag Aftonbladetissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Hiihdon moninkertaiset arvokisamitalistit esittävät kirjoituksessa huolensa siitä, että nuorten naisten pahoinvointi näyttäisi lisääntyvän vuosi vuodelta.

Vaikka sosiaalisessa mediassa on käynnissä hyvinvointi- ja terveysbuumi, joka viides 16–29-vuotias nainen kärsii Ruotsin kansanterveyskyselyn mukaan mielenterveysongelmista.

Tilanne on samansuuntainen Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 2021 harvempi kuin joka viides ammattikoulua ja lukiota käyvä tyttö kertoi kokeneensa vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana.

Anna Haag lopetti hiihtouransa vuonna 2018.

Johaug ja Haag toteavat nuorten olevan sosiaalisessa mediassa hyvin haavoittuvaisessa asemassa.

– Elämäntilanteestaan ahdistuneita ja stressaantuneina he (nuoret) käyttävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa.

– Siellä suositut vaikuttajat tarjoavat heille yhteisön ja juurruttavat heidän mieliinsä toiveen kannattavasta urasta ”julkkiksena”, hiihtäjät kirjoittavat Aftonbladetissa.

Samalla sosiaalisen median vaikuttajat saattavat markkinoida nuorille valmennusohjelmia tai ruokavalioita, joilla tavoitellaan entistä urheilullisempaa ja terveempää kehoa.

Kaikilla vaikuttajilla ei kuitenkaan ole asian vaatimaa ammattitaitoa.

Naishiihtäjät esittävät mielipidekirjoituksessaan ”vaihtoehdon ihmekuureille ja vaikuttajille, joilla ei ole riittävää asiantuntemusta”:

– Huippu-urheilijoilla olisi valtavasti potentiaalia inspiroida muita ja kertoa, miten kannattaa harjoitella tehokkaasti ja syödä tasapainoisesti ilman, että syömisestä tulee ongelma.

Therese Johaug ja Anna Haag ovat urheilun ja tasapainoisen ruokavalion ammattilaisia.

Aihe on Johaugille ja Haagille tärkeä, sillä syömishäiriöt ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös urheilupiireissä.

– Valitettavasti alallamme on paljon esimerkkejä, joissa tuloksen tavoittelu on johtanut syömishäiriöön, mielenterveysongelmiin ja loukkaantumisiin, joista parantuminen on ollut hidasta.

Maastohiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Therese Johaug päätti menestyksekkään uransa tänä keväänä.

Ruotsalainen Anna Haag keräsi urallaan neljä olympiamitalia. Hän päätti uransa keväällä 2018.