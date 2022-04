Leijonankarjunnastaan tunnettu Mikko Virtanen poistuu hiihtomaajoukkueen valmennustiimistä. Hän jatkaa olympiasensaatio Perttu Hyvärisen valmentajana.

Kun Suomen hiihtoliitto keskiviikkona aamupäivällä kertoo uusista valmennuskokoonpanoistaan kohti Milanon olympiakisoihin 2026 huipentuvaa ajanjaksoa, yksi erittäin tuttu nimi on joukosta poissa: hiihtovalmentaja Mikko Virtanen.

A-maajoukkueen valmennustiimiin keväällä 2018 liittynyt kovaääninen ylöjärveläinen ilmoitti jo olympiakisojen jälkeen helmikuussa Hiihtoliitolle, että tarvitsee intensiivisestä maajoukkuevalmennuksesta ainakin tauon.

– Lopullisesti en ole A-maajoukkuevalmennusta hyvästelemässä, jos palvelukseni vielä joskus kiinnostavat. Nyt tarvitsen pienen breikin, Virtanen totesi Ilta-Sanomille tiistaina.

Pekingin olympiakisojen tv-lähetyksissä Virtanen tuli katsojille tutuksi myös äänestään. Suomalaishiihtäjät toden totta kuulivat hänen antamansa väliajat ja ohjeet.

Virtanen palaa A-maajoukkueen parista leipätyöhönsä sotkamolaiseen Vuokatin olympiavalmennuskeskukseen, joka toimii Hiihtoliiton omistamassa urheiluopiston klusterissa.

Hän on erittäin kokenut hiihtovalmentaja, ja takana on työtä erilaisissa maajoukkueissa jo reilusti toistakymmentä vuotta. Suomen A-maajoukkueen lisäksi Virtanen on operoinut Japanin ja Kiinan maajoukkueissa sekä Suomen nuorten ja haastajien maajoukkuevalmentajana.

– Henkilökohtaisella tasolla valmennus jatkuu normaalisti.

Mikko Virtasen valmentama Perttu Hyvärinen tykitti Pekingin vaativilla olympiaradoilla elämänsä arvokisasuoritukset. Hän sijoittui yhdistelmäkilpailussa seitsemänneksi ja Iivo Niskasen voittamalla 15 kilometrillä (p) kuudenneksi.

Virtanen valmentaa Pekingin olympiakisoissa loistavasti henkilökohtaisissa kilpailuissa sijat 7 ja 6 hiihtänyttä Perttu Hyväristä, Vilma Nissistä, Anni Alakoskea, Emil Liekaria sekä Petteri Koivistoa.

Hiihtomaajoukkueen muista valmentajista päävalmentaja Teemu Pasanen ja maajoukkuevalmentajat Ville Oksanen sekä Juho Halonen ovat olleet kiinnostuneita jatkamaan.

Mikko Virtanen myöntää, että ajatuksia välivuoden suuntaan kallisti myös se, että takana on kaksi koronan leimaamaa, monin tavoin erittäin työlästä ja stressaavaa hiihtokautta. Koronaprotokolla on määrittänyt kaikkea tekemistä, mikä on syönyt paljon energiaa.

– Lisäksi tietysti on mukavampi lähteä nyt, kun Pekingistä saatiin erinomainen menestys (kuusi hiihtomitalia). Ja sehän saatiin pitkälti myös siksi, että jaksettiin olla niin kurinalaisia ja tinkimättömiä myös näissä terveysturvallisuusasioissa. Mutta kyllä se aika paljon vaati jokaiselta joukkueen jäseneltä.