Venäläisten hiihtoleiristä kantautui jälleen nyreitä kommentteja Norjan suuntaan.

Norjan hiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo otti tuoreessa VG:n haastattelussa jälleen kantaa venäläis- ja valkovenäläishiihtäjien sulkemiseen kansainvälisiltä kilpaladuilta.

– Tehty päätös oli täysin oikea. Koko tilanne on aivan kauhea, Kläbo sanoi viitaten Venäjän raakoihin sotatoimiin Ukrainassa.

Kläbo on pitäytynyt kannassaan alusta lähtien. Hän totesi jo muutama päivä Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, että venäläiset tulee sulkea Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kisoista.

– Mielestäni on pelkurimaista ja heikkoa, että Fis ei tee päätöstä kieltää Venäjältä osallistumista Norjan kilpailuihin ja maailmancupiin, Kläbo sanoi 28. helmikuuta.

Lue lisää: Johannes Hösflot Kläbo täräytti suorat sanat Fisin Venäjä-päätöksestä: ”Pelkurimaista”

Venäläisten oli sallittu vielä osallistua Lahden maailmancupiin, mutta sitä seuranneesta Holmenkollenin maailmancupista heidät lopulta suljettiin ulos, kuten Kläbokin toivoi.

Kläbon tuoreet Venäjä-puheet ovat kantautuneet Venäjälle. Venäläishiihtäjä Veronika Stepanova ilmoitti Instagram-tilillään kommentoineensa norjalaistähden puheita venäläismedialle.

Englantia puhuva Stepanova ilmoitti, että väärinkäsitysten ja mahdollisten käännösvirheiden varalta hän julkaisee Kläbon puheista venäläismedialle antamansa kommentin englanniksi Instagram-tilillään.

Kommentti kuului näin:

– No, se on hänen (Kläbon) mielipiteensä, mitä muuta voin sanoa? Therese Johaug sanoi jotain samankaltaista. Minun kysymykseni on: näissä olosuhteissa, kun heidän paikallinen mediansa puskee yhtä tiettyä narratiivia, onko heillä todella vaihtoehtoa? Voivatko he sanoa mitään muuta?

Tietyllä narratiivilla Stepanova viitannee norjalaismedian ja norjalaishiihtäjien varsin yhdenmukaiseen kantaan siitä, että venäläishiihtäjien sulkeminen kansainvälisistä kisoista oli oikea päätös.

Venäläisen kommentti näyttäytyy kummallisena kun ottaa huomioon Venäjän propagandan ja julkisen puheen kontrolloinnin.

21-vuotias Stepanova ankkuroi Venäjän olympiakomitean joukkueen viestikultaan Pekingissä ja nousi samalla historian nuorimmaksi maastohiihdon olympiavoittajaksi.

Stepanova ei ole ainoa maastohiihdon parista tuttu venäläinen, joka on väittänyt norjalaisten venäjävastaisten näkemysten olevan kontrolloituja.

Venäjän hiihtomaajoukkueen johtaja Jelena Välbe väitti taannoin, että Norjan maajoukkuepomot olisivat käskeneet Therese Johaugia puhumaan venäläisistä kriittisesti.

– Hän voi sanoa mitä haluaa, Johaug kuittasi Välben puheet.