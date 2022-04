Natsikommentteja laukonut Jelena Välbe on yhä ehdolla huippurooliin – Suomen hiihtopomo älähtää: ”Aivan pöyristyttävää”

Suomen hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi ja Fisin hallituksessa urheilijoiden edustajana istuva Martti Jylhä ottavat kantaa Jelena Välben ehdokkuuteen.

Venäjän hiihtomaajoukkueen johtaja Jelena Välbe kuohutti hiljattain läntistä maailmaa ilmoittamalla, että natsismi pitäisi kitkeä maailmasta. Hän viittasi lausunnollaan Ukrainan valtaapitäviin, joita Vladimir Putin on luonnehtinut natseiksi.

Välbe on kritisoinut kovin sanakääntein myös siitä, että venäläiset hiihtäjät suljettiin Fisin kilpailuista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Hän on syyttänyt päätöksestä norjalaisia hiihtopäättäjiä.

Kaikesta turbulenssista huolimatta Välbe on ehdolla Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin hallituksen jäseneksi. Hän hakee jatkokautta.

Uusi hallitus valitaan Fisin kongressissa toukokuun lopussa. Suomen äänen antaa Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Hänen kantansa Välben ehdokkuuteen on selvä.

– Eihän siinä ole mitään epäselvää. Tuomitsemme hänen ehdokkuutensa jyrkästi, eikä minulla ole pienintäkään aikomusta olla häntä hallitukseen valitsemassa, Haapasalmi sanoo Ilta-Sanomille.

Markku Haapasalmi aloitti Hiihtoliiton puheenjohtajana vuonna 2017.

Eli mielestäsi Välben ei Venäjän edustajana kuuluisi jatkaa Fisin hallituksessa?

– Ei kuulu. Näillä raakalaismaisilla sotarikoksilla ja karmeilla toimenpiteillä, joita olemme todistaneet, niin ei missään tapauksessa.

Välben Ukrainaan viittaavia natsikommentteja puheenjohtaja Haapasalmi kommentoi seuraavasti:

– Aivan uskomattoman pöyristyttävää tekstiä.

IS tiedusteli Välben ehdokkuutta myös Martti Jylhältä, urheilijoiden edustajalta Fisin hallituksessa.

Jylhällä ei ole asiaan päätösvaltaa.

– Se on hallituksen ja vielä isommassa mittakaavassa kongressin päätettävissä. Kauden aikana olleissa kokouksissa päätettiin kisojen pois viemisestä Venäjältä sekä urheilijoiden sulkemisesta. Itse toivoisin keskustelua siitä, onko venäläisten paikka myöskään päättävissä elimissä, Jylhä sanoo ja jatkaa:

– Tässä tilanteessa ja ottaen huomioon, millaisia kommentteja Välbe on ulos lausunut, ei tietenkään näytä hyvältä. Toivoisin ja uskoisin, että siitä keskustellaan.

Martti Jylhä edusti Suomea neljissä MM-kisoissa ja kahdesti olympialaisissa. Hän lopetti uransa vuonna 2019.

Martti Jylhä, suostuisitko työskentelemään Välben kanssa, mikäli molemmat teistä valitaan Fisin hallitukseen?

– Hyvä kysymys. En ole ajatellut, enkä osaa vastata siihen. Mielestäni – on se oikein tai väärin – yhden ihmisen olemassaolo ei saisi vaikuttaa siihen työhön, jota urheilun ja urheilijoiden eteen siellä teen. En siitä pidä, mutta se ei saisi siihen vaikuttaa. Hän on yksi 21 jäsenestä.

Onko Välben saama kritiikki perusteltua ja onko oikein, että hänen asemansa Fisin hallituksessa kyseenalaistetaan?

– On on. Mun mielestäni on ihan oikein, että hänen asemansa kyseenalaistetaan, Jylhä linjaa.

Haapasalmi on siis se, joka antaa äänen hallituspaikoista. Suomen kanta muodostuu Hiihtoliiton johtoryhmän välisten keskusteluiden perusteella. Puheenjohtajan mukaan ehdokkaista käydään keskusteluja myös Norjan ja Ruotsin hiihtoliittojen kanssa.

Markku Haapasalmi, näetkö sellaista skenaariota, jossa Välbe valitaan kaikesta huolimatta Fisin hallitukseen?

– Kysymys on hypoteettinen, mutta kauheasti ihmettelen, mikäli joku ei osoita tuomitsevansa silläkin tavalla Venäjän toimia. Eihän sitä tietenkään pysty ennakoimaan, mutta kyllä minä näin toivon.

Jelena Välbe kuvattuna Pekingin olympialaisissa.

Vaikka Fis maaliskuun alussa sulki Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailutoiminnastaan, liitto ei ole vielä ottanut julkisesti kantaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa. Tuolloin päätöstä perusteltiin venäläisurheilijoiden turvallisuudella.

Jylhä sanoo ymmärtävänsä perusajatuksen siitä, että urheilu ja politiikka yritetään pitää erillään kansainvälisissä päätöksentekoelimissä. Venäjän kohdalla jalo ajatus riippumattomasta urheilusta ei kuitenkaan toteudu, hän muistuttaa.

– Nyt on kyse niin vakavasta tilanteesta, että pitäisi ottaa voimakkaasti kantaa ja tuomita ne teot, joita Ukrainassa tehdään ja puhua niistä oikeilla nimillä. Vähän olen pettynyt siihen varovaisuuteen, jota on ollut, Jylhä toteaa viitaten Fisin vaitonaisuuteen.

Haapasalmen näkemys on jyrkkä.

– Kaikkien pitäisi ottaa selvä kanta ja tuomita, ehdottomasti, hän sanoo.

Haapasalmi ei vielä tiedä, käsitelläänkö toukokuun kongressissa venäläisurheilijoiden osallistumista Fisin kilpailutoimintaan ensi kaudella.