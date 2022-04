Kommentti: Aleksandr Bolshunovin ja muiden venäläisten häipymisellä mullistava seuraus – yksi luku kertoo oleellisen tulevasta

Tilanne on hyvin outo ja ennennäkemätön. Missä tahansa muussa urheilumuodossa oltaisiin huuli pyöreänä, jos kolmasosa sen tähdistä vedettäisiin yhdessä yössä areenoilta, kirjoittaa toimittaja Tatu Myllykoski.

Hieno suomalainen hiihtotalvi saatiin päätökseen sunnuntaina.

Ilonaiheita on enemmän kuin vuosikausiin: aina Kerttu ja Iivo Niskasen olympiamenestyksestä nuoreen Niko Anttolaan ja Krista Pärmäkosken tykkikaudesta uuteen kulttihahmoon Remi Lindholmiin.

Riemukasta suomalaislueteltavaa olisi paljon enemmänkin. Silti katse kääntyy väkisinkin lajin isompaan kuvaan.

Kansainvälinen maastohiihto on nimittäin uuden ja tuntemattoman edessä.

Venäjä pysyy poissa kansainvälisestä urheilusta pitkään, asiantuntijoiden arvioiden mukaan ehkäpä vuosia. Ja tässä vaiheessa lienee sopivaa mainita, että täysin perustellusti – siitä tuskin kukaan on eri mieltä.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole haikailla venäläisten hiihtäjien perään tai vähätellä niitä inhimillisen käsityskyvyn ylittäviä julmuuksia, joita Venäjä Ukrainan maaperällä suorittaa.

Maailma mullistuu, ja urheilu on nyt kaikessa karmeassa se pienin merkityksellinen asia. Urheilun kupla, joka on vuotanut ennenkin, on tämän kevään aikana puhkaistu tyhjäksi. Ja kun itsenäisen urheilun mielikuva on kerralla murskattu, monen lajin toimintamekanismit joutuvat ennennäkemättömään murrokseen.

Siksi – vaikka kauhistelu kovin vähäpätöiseltä nyt tuntuukin – myös hiihto on oman mikrokiirastulensa äärellä.

Venäläiset miehet, Aleksandr Bolshuonov (etualalla) etunenässä, ovat haastaneet Norjan hiihtomahtia jo pitkään.

Miesten maailmancupin kokonaiskisan 30 parhaan joukossa oli tällä kaudella yhdeksän venäläistä hiihtäjää, vaikka he eivät edes suksineet cupkauden kahtena viimeisenä viikonloppuna. Noin kolmannes mieshiihdon terävimmästä huipusta tulee Venäjältä.

Siis kolmannes.

Naisten hiihtoon venäläisten poissaololla ei ole aivan yhtä isoa merkitystä, mutta miehissä sitäkin enemmän. Tilanne on hyvin outo ja ennennäkemätön. Missä tahansa urheilumuodossa oltaisiin huuli pyöreänä, jos kolmasosa sen tähdistä vedettäisiin yhdessä yössä areenoilta.

On selvää, että venäläiset jättävät kansainvälisen hiihdon ytimeen ammottavan aukon. Sellaisen, jota kukaan ei vuodessa tai parissakaan täytä.

Joukkuelajeissa jonon seuraava korvaa edeltäjänsä ja kenties kasvaa tämän saappaisiin, mutta hiihdon kaltaisessa, yksin suorituskykyyn perustuvassa lajissa tyhjiö ei niin vain täyty. Vauhti laskee ja kilpailullisuus heikkenee.

Kansainvälisen kauden päättäneiden Holmenkollenin ja Falunin kisat antoivat osviittaa siitä, kuinka kiusallisen kapea kansainvälinen hiihtokärki on, mikäli tuttua toimintamallia ei uskalleta kyseenalaistaa.

Martin Löwström Nyenget (kesk.) Sjur Röthe (vas) ja Didrik Tönseth juhlivat kolmoisvoittoa Holmenkollenilla.

Holmenkollenin viidelläkympillä kymmenen parhaan joukkoon rynnisti kuusi miestä Norjasta. Falunin viidellätoista viisi. Kuudesta podiumpaikasta vain yksi lipsahti norjalaisten ulottumattomiin Ruotsiin. Pienikokoiset ja teknisesti taitavat norjalaiset – kuin toistensa kopiot – jyystivät ladulla yhteistuumin muut pehmeäksi.

Norjan ylivalta ei ole uusi tai mitenkään mullistava asia, mutta lähivuosina se saattaa näivettää miesten hiihtoa pahastikin. Norja ja Venäjä ovat olleet viime vuosien mieshiihdossa toistensa vastavoima, ja villiksi äitynyt kilpailu sähköisti paria viime kautta. Nyt uusille tarinoille olisi todella tilausta.

Asiassa on toki kultainen reunuksena – ainakin suomalaisittain. Kotimainen hiihto seilaa tukevassa myötätuulessa, eikä liito luultavasti katkea, kun uudet remilindholmit pääsevät jatkossa hätyyttelemään kärkikymmenikköä hieman helpommin. Sijoitukset kohenevat, vaikka aikaero kärkeen ei pienenisikään.

Suomalaisesta ilosta huolimatta mieshiihto ajautuu väistämättä välitilaan. USA, Kanada, Sveitsi ja Italiakin ovat nostaneet profiiliaan nuorten MM-kisoissa, mutta heidän eroaan absoluuttiseen huippuun ei mitata vielä moneen vuoteen sekunneissa.

Jotta hiihto pysyisi relevanttina, eikä siitä tulisi entistäkin pienemmän piirin marginaalilaji, menestyjiä tarvitaan laajemmalta rintamalta ja lännen isoista markkinoista. Ja sen voisi taata jopa pienellä kilpailuasetelman manipuloinnilla.

USA voitti maaliskuussa Falunin sekaviestin, mikä ilahdutti monia.

Cupkauden päätösviikonloppuna Falunissa kokeiltiin sekaviestejä, jotka saivat ylpeät lajiniilot pyörittelemään silmiään. Itse hiihtäjät suhtautuivat kokeiluihin varovaisen positiivisesti siitäkin huolimatta, että kauden päättänyttä sekapariviestiä leimasi täysi keskeneräisyys. Sekaviesti taas oli suoranainen menestys intensiivisine käänteineen ja USA:n voittoineen.

Nykyisiä sprinttejä huomattavasti lyhyempien supersprinttien roolista on myös käyty vuosien mittaan keskusteluja, ja niiden tuominen kansainväliseen kisakalenteriin aiheuttaisi sekin rajuja vastareaktioita. Vaikka pyhänä pidettyyn kilpailujärjestelmään ei saisi puritaanien mielestä kajota, se voi olla ainoa realistinen keino, jolla kilpailullisuus taataan.

Eri mittaiset sprintit, viestinmuotojen variointi ja muut rohkeat viilaukset eivät tietenkään ratkaise koko ongelmaa. Ne kuitenkin toisivat kauan kaivattua, uutta värinää vuodesta toiseen samalla kaavalla läpi jyrättävään kalenteriin. Ehkä uusia tähtiäkin.

Arvokisojen ohjelmia ei kannata räjäyttää, mutta piristävä ravistelu maailmancupien sapluunaan olisi paikallaan.

Falunin viikonloppuna nähtiin kaksi kuvaa tulevaisuudesta: vanha tuttu sekä uusi, osin pelottavakin. Hiihdon tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, kumpi niistä koetaan kabineteissa houkuttelevammaksi.