Venäläisen hiihtotähden Aleksandr Bolshunovin mukaan kansainväliset hiihtokilpailut menettävät arvoaan venäläishiihtäjien ollessa suljettuna niistä.

– Voisi sanoa, että maailmancup ilman venäläisiä on vain Norjan mestaruuskilpailut, kun vahvimmat hiihtäjät ovat poissa. En edes tiedä, miksi kutsua sitä, Bolshunov totesi Rossiya 24 -venäläiskanavalla uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäläis- ja valkovenäläishiihtäjät suljettiin Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kilpailuista sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa.

Bolshunovin mukaan venäläishiihtäjät ”ansaitsevat olla mukana MM-kisoissa ja maailmancupissa”.

– On oltava puhdasta kilpailua ja reilua taistelua. Jos näin ei tapahdu, se ei enää ole urheilua. Venäjän joukkue on Norjan pääkilpailija, ja olympialaisissa osoitimme, että olemme yksi maastohiihdon huippumaista. Tärkein asia on se, että saamme jatkossakin mahdollisuuden kilpailla kansainvälisillä areenoilla muiden huippujen kanssa, Bolshunov totesi.

Venäläinen sanoi toivovansa, että ”maailmantilanne paranee”.

Bolshunov, 25, saavutti helmikuussa Pekingin olympialaisissa yhteensä viisi mitalia: kolme kultaa, hopean ja pronssin. Venäjän sotatoimia Ukrainassa hän ei ole kritisoinut tai edes suoraan kommentoinut.

18. maaliskuuta Bolshunov esiintyi muutamien muiden urheilutähtien kanssa Luzhnikin stadionilla Moskovassa järjestetyssä propagandatapahtumassa, jossa puhui Venäjän presidentti Vladimir Putin. Tilaisuudessa juhlittiin myös Krimin niemimaan ”Venäjään liittämisen” vuosipäivää.

Lue lisää: Aleksandr Bolshunovin patsastelu Putinin tukena oli liikaa – ”Hullua ja idioottimaista”

Pekingin olympialaisten aikaan Putin ylensi Bolshunovin Venäjän kansalliskaartin kapteeniksi.