Therese Johaug vaatii Aleksandr Bolshunovilta anteeksipyyntöä – tästä on kyse

Therese Johaug järkyttyi siitä, että venäläisurheilijat patsastelivat Vladimir Putinin propagandatapahtumassa.

Monet venäläiset urheilijat ja urheiluihmiset olivat paikalla, kun Moskovassa sijaitsevalla Luzhnikin stadionilla järjestettiin 18. maaliskuuta massiivinen propagandatapahtuma Vladimir Putinille.

Urheilijoiden keulahahmona oli mitalirohmu, maastohiihtäjä Aleksandr Bolshunov, jonka Putin ylensi Pekingin olympialaisten aikaan Venäjän kansalliskaartin kapteeniksi.

Aleksandr Bolshunov saavutti Pekingin olympialaisissa yhteensä viisi mitalia.

Samalla juhlittiin Krimin niemimaan ”Venäjään liittämisen” vuosipäivää. Paikalla oli 80 000 ihmistä. Putin puhui kansalaisilleen yllään ylellinen 12 000 euron toppatakki. Venäläiset artistit esiintyivät stadionilla, joka oli kansallistunnuksia tulvillaan.

Norjan kirkkain hiihtotähti Therese Johaug otti asiaan kantaa lauantaina. Johaug kommentoi asiaa medialle Harstadissa, jossa hän saavutti uransa 17:nnen maastohiihdon Norjan mestaruuden.

– Olin järkyttynyt. Ja samalla en ollut järkyttynyt. Otan asiaan vahvasti etäisyyttä. En voi samastua siihen. Minua jurppii, Johaug kommentoi näkemäänsä NRK:lle.

Therese Johaug lopetti kansainvälisen huippu-urheilu-uransa päättyneeseen kauteen.

Venäläiset on suljettu lähes kaikista lajeista maailman urheilukartalla Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.

NRK kysyi Johaugilta, että odottaako hän Bolshunovilta anteeksipyyntöä patsastelustaan ja haluaisiko hän venäläisurheilijoiden ottavan etäisyyttä Ukrainan sotaan ennen kuin he voivat palata kansainvälisille areenoille.

– Kyllä sen niin pitäisi mennä. Ei ole oikein, mitä he ovat tehneet. On aika paksua, että he ovat mukana Putinin propagandaohjelmassa.

Putin käski venäläisjoukot hyökkäämään Ukrainaan 24. helmikuuta.

Urheilijoiden läsnäolo Luzhnikissa sota-aikana on herättänyt suuttumusta länsimaissa. Monen mielestä heidän ei olisi pitänyt olla missään tapauksessa tukemassa Putinin propagandaa.

On toisaalta myös epäselvää, saapuiko jokainen heistä tapahtumaan vapaaehtoisesti.