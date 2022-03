Aleksandr Bolshunov patsasteli Putinin juhlissa – ranskalaiselta hiihtopomolta yllättävä näkemys

Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailujohtaja Pierre Mignerey vihjailee, että Aleksandr Bolshunovia painostettiin lavalle.

Maastohiihdon suurtähti Aleksandr Bolshunov raivostutti lajitoverinsa viime viikolla. Hän osallistui presidentti Vladimir Putinin nationalistiseen propagandajuhlaan Moskovassa Luzhniki-stadionilla.

Olympiavoittaja esitteli lavalla Pekingistä voittamiaan olympiamitaleja muiden kansainvälisillä areenoilla meritoituneiden venäläisurheilijoiden rinnalla.

Bolshunov sai roimasti kritiikkiä eri puolilta hiihtävää maailmaa, mutta kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kilpailujohtaja Pierre Mignerey ei halunnut lähteä kritiikkivyöryn jatkajaksi.

– Kaikilla on oikeus mielipiteisiinsä, mutta minä toivon, että Bolshunov voi palata kilpailuihin, Mignerey sanoi norjalaiselle VG:lle.

Mignerey vihjasi, että venäläishiihtäjä ei välttämättä ollut vapaaehtoisesti paikalla Putinin bileissä.

– Pitää olla varovainen vetämästä liian äkkinäisiä johtopäätöksiä. En tiedä, oliko hän paikalla vapaaehtoisesti.

Bolshunov voitti viisi mitalia Pekingin olympialaisissa, joukossa kolme kultaa. Hän on menettänyt useita sponsoreita Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, joukossa suksimerkki Rossignol ja hanskasponsori Kinetixx.

Mignereyn mukaan on liian varhaista tuomita Bolshunov.

– Tämä on monimutkaista. On suuria kulttuurieroja siinä, mihin me olemme tottuneet ja miten Venäjällä toimitaan. Meillä ei ole sama tausta. Tässä on monia tekijöitä. Heillä (venäläisillä) ei ole täyttä vapautta. Me emme tiedä, mitä Venäjän urheilijat saavat tehdä. Toivottavasti hiihdon maailmancup on paikka, joka voi tuoda ihmiset yhteen, ranskalaispomo kertoi.

