Shokkisuunnitelma julki: hiihdon arvokisoihin juonitaan isoa muutosta

Sekaviesti saattaa korvata miesten ja naisten viestit jo seuraavissa talviolympialaisissa, kertoo Dagbladet.

Maastohiihdon maailmancup-kausi päättyi poikkeuksellisesti sekaviestiin ja sekapariviestiin sunnuntaina Falunissa.

Sekamatkat olivat kauden huipennuksena hiihtäjille harvinaista vaihtelua, mutta hiihdon johtoportaassa unisex-viesteille kaavaillaan jatkossa todella tärkeää roolia kansainvälisessä huippuhiihdossa.

– (Kansainvälisen olympiakomitean) KOK:n ja (kansainvälisen hiihtoliiton) Fisin suunnalta on tullut merkkejä siitä. He haluavat uusia lajeja mukaan, ja jonkun pitää tehdä tilaa. Yksi ehdotus on, että viestien sijaan kilpaillaan sekaviesti. Sellaista on esitetty kokouksissa, ja olen nähnyt asian esitettynä kirjallisestikin Fisiltä ja KOK:lta, Norjan naisten hiihtomaajoukkueen päävalmentajan pallin kauden päätteeksi jättävä Ole Morten Iversen paljasti Dagbladetille.

Norjalaislehden mukaan sekaviesti saattaa korvata miesten ja naisten viestit jo seuraavissa talviolympialaisissa vuonna 2026. Sitä aiempien MM-kisojen ohjelma on jo lyöty lukkoon.

Fisin kilpailujohtaja Pierre Mignerey vahvisti Dagbladetille, että kansainvälisen hiihtoliiton kokouksissa on puhuttu viesteihin liittyvistä muutoksista, mutta mitään ei ole vielä päätetty.

Hiihtäjien keskuudessa hurjat suunnitelmat eivät ole saaneet kovin innostunut vastaanottoa.

– Mielestäni miesten ja naisten viestejä ei pitäisi poistaa. Koko joukkue ja kansa arvostaa niitä korkealle. Tiedän näistä suunnitelmista, ja mielestäni se on sääli, uransa sunnuntaina lopettanut Therese Johaug kommentoi Dagbladetille.

Norjan mieshuipuista Hans Christer Holund oli samoilla linjoilla. Sekaviestissä kaikkien hiihtäjien osuudet kestävät viisi kilometriä, joten tuplamatkaan tottuneille mieshiihtäjille irtiottoihin on vähemmän mahdollisuuksia.

Holundin mukaan lyhyempi matka johtaa tylsiin kisoihin.

– Matka on lyhyt, eikä siinä ehdi näyttää voimiaan. On lähestulkoon turhaa yrittää, koska on mahdoton tehtävä päästä karkuun. Pitää vain pysyä letkan mukana ja toivoa, ettei riko sauvoja tai suksia, Holund sanoi NRK:lle.