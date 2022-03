Ole Morten Iversen päättää taipaleensa maajoukkueen valmentajana tähän kauteen.

Norjan naisten hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Ole Morten Iversen ei jatka tehtävässä tämän kauden jälkeen. Iversen vahvisti asian norjalaislehti Adressalle.

Iversenin sopimus päättyy toukokuun ensimmäinen, eikä hän aio enää solmia jatkodiiliä.

– On useita syitä sille, miksi nyt on mielestäni aika luopua. Ensinnäkin tunnen että tytöt tarvitsevat uusia vaikutteita ja erilaisen valmentajan. Toiseksi olen kaivannut valmentamista sanan perinteisessä merkityksessä. Olen nyt valmentanut maajoukkueita (Ruotsi ja Norja) kuusi vuotta, ja maajoukkueen valmentaminen on hyvin erilaista kuin vain valmentaminen, Iversen perusteli lehdelle.

– Lisäksi on aika ajatella perhettä ja ystäviä. Olen viime vuosina ollut isoja osia vuodesta poissa kotoa, hän lisäsi.

Iversenin aikakaudella Therese Johaug voitti yhdeksän henkilökohtaista arvokisakultaa. Nämä tulivat Seefeldin ja Oberstdorfin MM-laduilta sekä Pekingin olympialaisista.

Johaug lopetti uransa viime viikonloppuna Holmenkollenin 30 kilometrin kisaan.

Naisten maajoukkue on saanut Norjassa myös kritiikkiä, sillä Johaugin takana ei ole ollut vanhaan tapaan laatua tai mitalisadetta. Vielä helmikuussa konkariluotsi kuittasi kritiikin viittaamalla kinnasta, mutta nyt Adressavisenille oli eri ääni kellossa.

– Moni meistä olisi voinut onnistua paremminkin.

Iversenin poika Emil Iversen on Norjan miesten maajoukkueen monivuotinen tähtihiihtäjä.