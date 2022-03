21-vuotias hiihtokomeetta lähetti lämpimät terveiset Nikita Mazepinille – iloitsi kohukuskin tempauksesta: ”Meidän pitää panna kampoihin”

Veronika Stepanova ilahtui Nikita Mazepinin perustamasta säätiöstä.

Maastohiihtäjä Veronika Stepanova on julkaissut Instagramissa videon, jonka on osoittanut potkut saaneelle F1-kuljettajalle Nikita Mazepinille.

Stepanova, 21, on mielissään Mazepinin perustamasta säätiöstä, joka antaa oikeudellista apua hyllytetyille venäläisurheilijoille.

– Nikita, harjoitan eri urheilulajia ja minulla hieman erilaiset tavoitteet sekä mahdollisuudet elämässä, mutta epäoikeudenmukaisuus siitä, että meidät molemmat suljettiin kansainvälisistä kilpailuista tuo meidät yhteen, Stepanova on kirjoittanut videon yhteyteen.

Mazepinin mukaan hänen säätiönsä tarjoaa urheilijoille muun muassa taloudellista tukea, töitä ja psykologista apua.

Stepanova kirjoitti olevansa erityisen innoissaan säätiön nimestä We Compete As One ja siitä, että Mazepin on luvannut auttaa myös paralympialaisista tiputettuja venäläisiä.

– Pysymällä hiljaa, riistämme omia oikeuksiamme, mikä ei kuulu tapoihimme. Meidän pitäisi panna kampoihin – jokainen omalla tavallaan, hän julisti.

Pekingissä viestin olympiakultaa juhlinut Stepanova on kritisoinut aikaisemminkin venäläisten sulkemista kansainvälisestä urheilusta maan Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi.

Keskiviikkona hän ihmetteli, miksi NHL-jääkiekkoilijat kuten Aleksandr Ovetshkin ja Artemi Panarin ja esimerkiksi tennishuippu Daniil Medvedev saavat harjoittaa ammattiaan, mutta hiihtäjät eivät.

Stepanova osoitti tuolloin syyttävää sormea Norjan ja Ruotsin hiihtopomojen suuntaan.

Stepanova ja muut venäläishiihtäjät päättävät kautensa kansallisissa kilpailuissa, eivätkä osallistu Falunin maailmancupin finaaleihin tänä viikonloppuna.

Viime kaudella formularadoilla kohahduttaneen Mazepinin sopimus Haasin kanssa purettiin viime viikonloppuna. 23-vuotias kuljettaja on oligarkkimiljardöörin Dmitri Mazepinin poika. Sekä isä että poika pantiin vastikään EU:n pakotelistalle.