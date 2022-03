”Putinin propagandakoneisto hyväksikäyttää Aleksandr Bolshunovia nyt kaikin voimin” – norjalaistoimittaja lateli rajua tekstiä hiihtotähden tilanteesta

Aleksandr Bolshunov on osa Venäjän propagandakoneistoa, väittää norjalaistoimittaja Esten O. Säther.

Venäjän maastohiihdon ykkösnimi Aleksandr Bolshunov ei ole pitänyt kynttilää vakan alla sen jälkeen, kun venäläiset suljettiin Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kilpailuista.

Bolshunov otti roolia heti päätöksen jälkeen syyttämällä norjalaisia Fisin painostamisesta. Hän luonnehti Norjan hiihtoväen toimia ”käsittämättömiksi”.

– Kuten näette, he välittävät vain itsestään ja syyttävät meitä kaikesta, hän totesi.

Norjalaislehti Dagbladetin kokeneen kolumnistin Esten O. Sätherin mukaan Bolshunovin esilläolossa on kyse muustakin kuin tämän omasta turhautumisesta.

– Putinin propagandakoneisto hyväksikäyttää Bolshunovia nyt kaikin voimin, Säther kirjoittaa.

SätheriN mielestä toissa viikonlopun Instagram-kohu on tuore esimerkki Bolshunovin ”hyväksikäytöstä”. 25-vuotias hiihtäjä julkaisi kuvan, jossa esiintyi Neuvostoaikaisissa hiihtotrikoissa. Otos sai ristiriitaisen vastaanoton, ja myöhemmin Bolshunov poisti kuvan.

Säther pitää kuvaa ”selvänä merkkinä siitä, mistä nyt on kyse”

Olympiasankari osallistui toissa viikonloppuna Rybinskissä järjestettyyn Demino-hiihtoon, jossa CCCP-kuvatkin otettiin. Hän jakoi kisapaikalla nimikirjoituksia tuntikaupalla ja paistatteli kansan ihailun kohteena kolmen olympiakultansa ansiosta.

– Siitä tapahtumasta tuli propaganda-ase, Säther kirjoittaa.

Yksi Bolshunovin kohukuvaan kantaa ottaneista oli ruotsalaishiihtäjä Jens Burman.

– Olin yllättynyt nähdessäni tuon. Minun silmiini tuo näyttää erittäin oudolta. Näinä aikoina pitäisi ymmärtää, ettei mitään tuollaista pitäisi kirjoittaa. Onko tuo kannanotto Bolshunovilta? En tiedä, mutta toivon, ettei ole, Burman sanoi Expressenille.

Burmanin sanoista uutisoitiin Venäjällä ja ruotsalaishiihtäjä kertoi muutamaa päivää myöhemmin saaneensa venäläisiltä sosiaalisessa mediassa vihaviestien ryöpyn. Burmanista tuli hetkessä venäläisten vihollinen.

– Suurin osa niistä oli venäjäksi, joten poistin ne suoraan. Osan kommenteista kuitenkin luin – niissä oltiin sitä mieltä, että olen idiootti ja vähän muutakin, Burman kertoi.

Sätherin mukaan Venäjän media on tehnyt norjalaisista syyllisen venäläishiihtäjien sulkemiseen Fisin kilpailuista. Säther kirjoittaa, ettei Fisillä ollut muita vaihtoehtoja kuin Venäjän sulkeminen sen jälkeen, kun Kansainvälinen olympiakomitea sulki Venäjän kilpailuistaan.

Tämä ei kuitenkaan Sätherin mukaan sovi venäläismedian narratiiviin. He haluavat nähdä toisen vihollisen. Heidän maailmassaan Norjan hiihtoliitto kiristää Fisiä. Sätherin mukaan Sportbox.ru on kanava Vladimir Putinin urheilupropagandalle.

–Norja on onnistunut kiristämään Fisiä. On mielenkiintoista nähdä, miten Bolshunov ja muut hiihtäjät reagoivat norjalaiseen, kun he ovat taas samalla ladulla, Säther siteerasi Sportbox.ru:n kirjoitusta.

Bolshunovin lausunnot tukevat norjalaistoimittajan näkemystä. Bolshunovin kilpakumppaneihin lukeutuva, Pekingissä kaksi kultaa voittanut Johannes Hösflot Kläbo, kommentoi helmikuussa norjalaislehti VG:lle, että Fisin pitäisi sulkea Venäjän hiihtäjät maailmancupista.

Fis teki päätöksensä vain joitakin päiviä Kläbon lausunnon jälkeen, mihin Bolshunov vastasi viitaten Norjan hiihtoliiton ja Fisin salaliittoon.

– Luulin, että Kläbo käsittelisi tilannetta asiallisesti. Mutta ehkä häntä on painostettu sanomaan noin, Bolshunov väitti Ivan Dokukinin TikTok-kanavalla Championatin ja Gazetan mukaan.

Venäjä on potkittu pois koko urheilukartalta. Sätherin mielestä siksi maan eturivin urheilija ja ihailtu tähti Bolshunov on noussut kotimaassa tärkeäksi propagandakasvoksi. Esimerkiksi, jonka muu maailma on sulkenut pois ”väärin perustein”.

Aftonbladetin haastattelussa Lundin yliopiston Venäjä-ekspertti Klas-Göran Karlsson piti todennäköisenä, etteivät venäläiset pääse mukaan urheilun huipputapahtumiin lähivuosina.

Hänen mukaansa esimerkiksi Bolshunovia ei nähdä huippukisoissa hetkeen.

– Ei tämän hetken valossa. Mikäli tulee iso (maailman)sota, urheilua ei ole lainkaan. Mutta vaikka puhuisimme vain Ukrainan sodasta, emmekä muusta, arvioin, että asioiden palaamiseksi normaaliin menee vuosia – ehkä jopa vuosikymmen. Putin voi pysyä vallassa jopa 2034 asti.

Bolshunov poisti kohukuvansa CCCP-varusteissa Instagram-tililtään hänen aiemman suksisponsorinsa Rossignolin mukaan heidän toiveestaan. Säther toivoo venäläisten havahtuvan heille syötettyjen valeuutisten tasoon.

Aivan kuten siihen, ettei ukrainalaiskotien pommittaminen ole ”erityinen pelastusoperaatio”.

– Toivottavasti urheilusankari Bolshunovin hyväksikäyttäminen iskee lopulta Putinia itseään vastaan, Säther päätti.