Natalia Neprjajeva pelkäsi suomalaisten käytöstä Lahden yössä – taustalla venäläishiihtäjien väärinymmärrys?

Neprjajevan mukaan intohimoisissa hiihtofaneissa on myös huonot puolensa.

Venäläishiihtäjä Natalia Neprjajevan maailmancup-reissut Suomeen ja Norjaan muuttuivat erittäin epämiellyttäväksi matkaksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopussa.

Neprjajeva kertoi tiistaina joutuneensa norjalaisessa hotellissa häiriköinnin kohteeksi kansalaisuutensa vuoksi. Hän sanoi paikallisten ”hulttioiden” huudelleen hänelle hotellin lähistöllä.

Neprjajeva kertoi venäläiselle Sport-Express-sivustolle kokeneensa kuumottavia hetkiä myös Lahdessa viikkoa aiemmin.

– Suomessakin oli epämiellyttäviä hetkiä. Kun katsoit ikkunasta alas, jotkut autot pyörivät siellä ympyrää. Pelottavaa, Neprjajeva muisteli.

Venäjän joukkueen hiihtäjät kuvasivat tuolloin autoilijoista videon, jossa Gleb Retivyh syytti toimintaa ”suomalaisten provokaatioksi”. Hänen mukaansa äänekästä häirintää jatkui ikkunan alla yli tunnin.

Todennäköisesti autoilijat eivät olleet provosoimassa venäläisiä. Hämeen poliisilaitokselta kerrottiin Salpausselän kisojen aikaan Ilta-Sanomille, että Lahden keskustassa liikkui tapahtumayönä Convoy-saattue.

– Lahdessa oli viime yön aikana Convoy-mielenilmaus, johon osallistui 12 henkilöautoa. Kulkue meni omalla painollaan, mutta meille tuli yksi ilmoitus kulkueen häiritsevästä toiminnasta Lahden keskustassa, tilannekeskuksesta kerrottiin Salpausselän kisojen aikaan lauantaiaamuna.

Neprjajeva puhui Sport-Expressenin haastattelussa kaksijakoisista tunnelmistaan liittyen intohimoisiin ja tunteella eläviin kannattajiin. Hänen kommenttinsa pohjautui Norjan tapahtumiin.

– Holmenkollenilla on aina eläväinen fanijoukko, joista osa on humalassa. Ja Drammen on kaupunkisprintti. Vaikka olisimme saaneet kilpailla, tuskin kukaan olisi ottanut sitä riskiä, Neprjajeva sanoi.

Nerpjajeva viittasi kommentillaan siihen, että venäläiset eivät saaneet kilpailla Norjan osakilpailuissa. Kansainvälinen hiihtoliitto Fis langetti heille kilpailukiellon koko loppukaudeksi maailmancupiin.

– Suurin osa faneista on normaaleja ihmisiä. Mutta jos kolme sadasta aloittaisi jotain, seuraukset voisivat olla äärimmäisen epämiellyttäviä. Tapasimme todella vihaisia ja aggressiivisia ihmisiä.