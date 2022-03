Harri Kirvesniemi löysi Iivo Niskasen hyytymiseen yllättävän syyn: ”Harvinaista Iivolle”

Iivo Niskanen ei pysynyt kärkimiesten vauhdissa, vaikka hänet tunnetaan ylivertaisesta kestävyydestään.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi hämmästyneenä, kun Iivo Niskanen hyytyi neljänneksi Holmenkollenin 50 kilometrin kilpailussa.

– Kaikilta elkeiltään se vaikutti siltä, että energiavarastot alkoivat tyhjenemään, eikä ollut enää paukkuja loppumatkasta. Sinänsä harvinaista Iivolle. Hänellä on ollut aika harvoin energian kanssa ongelmia, Kirvesniemi kummasteli.

– Hän yritti selkeästi passailla ja säästellä, että jos jotenkin kestäisi porukassa mukana ja pystyisi lopussa vielä jotain tekemään. Mutta muut olivat siinä vain liian kovia.

Kirvesniemi kuuli analyysiä tehdessään olkansa yli Ylen tv-haastattelun, jossa Niskanen kertasi tuntemuksiaan.

– Jaa, ojentajiin tuli kramppeja. No, sillä hän ei työntänytkään sitten. Jos ojentajia on krampannut, niin joko neste tai energia on ollut vähissä, Kirvesniemi päätteli.

Hän arveli, että Niskasen keho ei ollut parhaassa lyönnissään olympialaisten jälkeen.

– Voi siellä jonkunlaista tukkoisuutta olla, mikä on ihan ymmärrettävää. Tässä on ollut kaikenlaista menemistä ja vaikka Iivo on valmistautunut huolella, niin onhan se valmistautuminen kuitenkin astetta huonompaa kuin Pekingiin.

Niskasen hiihti ensimmäisenä lähes jokaiseen kirimaaliin ennen sippaamistaan. Olisi helppoa päätellä, että kova vauhti kostautui lopussa.

– Eivät ne tietysti mitään hirveän pitkiä vetoja olleet, eikä siellä ollut suuremmin kanssakilpailijoita, jotka olisivat lähteneet haastamaan häntä, mutta tietenkin jokainen kulutettu hiilihydraattikalori on lopputehoista pois. En kuitenkaan usko, että se siihen kaatui, Kirvesniemi pyöritteli.

Niskanen ravisteli reisiään puolen tunnin sivakoinnin jälkeen, mutta Kirvesniemen mukaan suomalaisen hiihtäminen ei näyttänyt siltä, että kramppeja olisi ollut ojentajien lisäksi jaloissakin.

– Jos jaloissa olisi ollut kramppeja, niin Iivo olisi varmasti yrittänyt työntää joitain ylämäkiä väkisin tasatyönnöllä, hän totesi.

Ravistelu tuskin olisi mitään auttanutkaan.

– Siitä saa vain vähän mukavaa oloa. Tuskin niillä reisien ravistamisilla kovin ihmeitä pelastetaan, jos siellä jotain ongelmia olisi.

Suomen muista hiihtäjistä Perttu Hyvärinen oli 19:s, Ville Ahonen 22:s, Ristomatti Hakola 28:s ja Lauri Lepistö 38:s. Sijoitukset eivät saaneet Kirvesniemeä hyppimään riemusta.

– Eihän tuo kokonaisuudessaan mennyt meiltä ihan odotuksien mukaisesti. Jos vertaa eiliseen naisten kisaan, niin suhteellisesti aika paljon heikompi suoritus, hän sanoi.