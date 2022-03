Therese Johaug, 33, lopettaa – manageri paljastaa shokkiuutisen taustat

Jörn Ernstin mukaan Therese Johaug voi nyt pohtia perheen perustamista.

Hiihtokuningatar Therese Johaugin manageri Jörn Ernst vahvisti perjantaina VG:lle, että norjalaistähti todella lopettaa uransa. Ernstin mukaan Johaug kertoi päätöksestään managerille viikko sitten, kun hän oli valmistautumassa Salpausselän kisoihin.

– Theresestä tuntuu, että on aika tehdä jotain muuta elämässä. Ympyrä on sulkeutui, kun hän voitti kolme olympiakultaa Pekingistä. Hän on saavuttanut kaikki tavoitteensa, jotka hän itselleen asetti. Luulen, että hän teki päätöksen voitettuaan kolme kultaa Pekingistä. Hän saavutti huipun, Ernst kommentoi VG:lle.

Ernstin mukaan Johaugin on aika harkita nyt esimerkiksi perheen perustamista.

– Olemme valmistelleet hiihtouran jälkeistä aikaa brändiemme ja projektiemme suhteen. Niihin menee varmasti iso osa Theresen ajasta.

Johaug on tienannut hiihdon ohella rahaa esimerkiksi urheiluvaatemallistolla.

Ernstin mukaan Johaug, 33, ei pelkää lopettavansa liian aikaisin.

– Kuten Therese sanoo, kaikelle on aikansa, Ernst kommentoi.

Johaug on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä naishiihtäjistä. 14-kertainen maailmanmestari jahtasi henkilökohtaista olympiavoittoa uransa loppuun asti. Pekingissä hän viimein saavutti tavoitteensa: kultaa tarttui mukaan yhdistelmäkisasta, 10 kilometrin perinteiseltä ja 30 kilometrin kuningatarmatkalta.