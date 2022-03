Norjan hiihtomaajoukkueessa täysi kaaos – kaikki saivat koronaviruksen Suomen-matkalla

Ainakin viisi Norjan sprinttihiihtäjää on antanut positiivisen koronanäytteen. Tartunnat ovat peräisin Lahden maailmancupista viime viikonlopulta.

Norjan maastohiihtomaajoukkueessa riehuu koronavirusepidemia.

Kaikki viisi Norjan sprinttimaajoukkueen eliittiryhmän jäsentä on antanut positiivisen koronanäytteen, uutisoi muun muassa Nettavisen.

Näin ollen Norjan edustajat Drammenin kaupunkisprintissä torstaina ja Holmenkollenin 50 kilometrillä menevät uusiksi.

Norjan sprinttimaajoukkueen valmentajan Alrid Monsenin mukaan ensimmäisenä positiivisen koronatestinäytteen antoi Håvard Sålas Taugböl maanantaina. Heti perään positiiviset tulivat Erik Valnesilta, Pål Golbergilta, Sindre Björnstad Skarilta sekä Johannes Hösflot Kläbolta.

Heistä kaikki kilpailivat Salpausselällä viikonloppuna.

– Tartuntojen on täytynyt tapahtua, kun olimme Lahdessa. Håvard tunsi oireita maanantaina. Muilla on vain vähäisiä tai ei ollenkaan oireita. Ei ole järkeä, että he osallistuvat Drammenin tai Holmenkollenin kisoihin, Monsen kommentoi NRK:lle.

Norjan hiihtoliiton tiedotteen mukaan kaikille Lahdessa sivakoineille hiihtäjille on tehty PCR-testit.

Artikkelia päivitetty kauttaaltaan 1. maaliskuuta kello 12.00. Positiivisen koronanäytteen antaneet kuuluivat Norjan sprinttimaajoukkueen eliittiryhmään