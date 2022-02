Johannes Hösflot Kläbo täräytti suorat sanat Fisin Venäjä-päätöksestä: ”Pelkurimaista”

Johannes Hösflot Kläbon mielestä venäläishiihtäjien ei pitäisi saada hiihtää Holmenkollenilla.

Norjan hiihtotähti Johannes Hösflot Kläbo kritisoi rajusti Fisin maanantain linjausta, jonka mukaan venäläiset hiihtäjät saavat yhä osallistua ensi viikonloppuna Holmenkollenin maailmancupin hiihtoihin.

Norjan hiihtoliitto ilmoitti jo lauantaina, että se ei halua venäläisurheilijoiden osallistuvan maassa tänä keväänä järjestettäviin kilpailuihin. Syy linjaukseen on Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan.

– Mielestäni on pelkurimaista ja heikkoa, että Fis ei tee päätöstä kieltää Venäjältä osallistumista Norjan kilpailuihin ja maailmancupiin. Fisin olisi pitänyt tehdä kuten Ski Classic -sarjan ja sanoa ei Venäjälle, Kläbo sanoi norjalaisen VG:n mukaan maanantaina.

Hiihdon maratonmatkojen kilpailusarja Ski Classics ilmoitti sunnuntaina estävänsä Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoiden osallistumisen loppukauden kilpailuihinsa.

– Mielestäni Norjan hiihtoliitto lähetti hyvän ja selkeän viestin. On todella surullista, että Fis ei seurannut perässä, Kläbo jatkoi.

– Tämä aiheuttaa myös isoja ongelmia meille hiihtäjille. En pidä laisinkaan tästä tilanteesta. Ongelmat jätetään meidän harteillemme.

Maanantaina myös Suomen, Ruotsin ja Norjan hiihtoliitot vaativat yhteisellä vetoomuksella Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemista Fisin kilpailuista. Aiemmin Kansainvälinen Olympiakomitea kehotti kaikkia urheilun kansainvälisiä lajiliittoja sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kaikista kilpailuistaan.

Epävarmasta tilanteesta huolimatta jotkut venäläishiihtäjät – mukaan lukien supertähti Aleksandr Bolshunov – ovat jo saapuneet Norjaan.

Venäjän leirissä Fisin päätökseen suhtaudutaan luonnollisesti eri tavalla.

– Tilanne on kamala. Sota on aina kamalaa. Kukaan ei ole koskaan halunnut sotaa, emme mekään. Luojan kiitos on myös ihmisiä, joilla on maalaisjärkeä ja jotka eivät anna periksi maailman ympäri leviävälle paniikille. Sellaisia ihmisiä ovat Fisin johtajat, Venäjän hiihtojoukkueen valmentaja Juri Borodavko kommentoi NRK:lle.