Iivo Niskanen jysäytti kutkuttavan kommentin superlupaus Niko Anttolasta, 19, – ”Eihän minullakaan ole...”

Niko Anttola on suomalaisen hiihdon superlupaus. Maailmancupin debyyttikin sujui erinomaisesti.

19-vuotias Niko Anttola on tiedetty umpilupaavaksi maastohiihtäjäksi jo pitkään. Häntä pidetään hiihtopiireissä kovimpana suomalaislahjakkuutena pitkään aikaan.

Anttola lunasti murto-osan kovista odotuksista perjantaina hiihtämällä alle 20-vuotiaiden MM-hopealle Norjan Lygnassa.

Sunnuntaina Lahdessa oli maailmancupdebyytin vuoro, jossa torniolaislähtöinen lupaus lykki 37:nneksi. Hän hävisi viimeiselle pistesijalle hiihtäneelle meritoituneelle Emil Iversenille vain 26 sekuntia.

– Vauhti on kovaa täällä. Oli tiedossa, että täällä tulee kovaa kyytiä. Ei se helppoa ollut, mutta omaan tasoon nähden ihan hyvää vauhtia, Anttola kommentoi vaatimattomasti.

Tulikasteeseen valmistautuminenkin oli kompromissien sävyttämä. Kisa oli Anttolalle viikon neljäs, ja hän saapui Suomeen vasta myöhään perjantai-iltana.

Nuorten MM-hopeaansa huippulupaus suhtautui ihailtavan käytännönläheisesti.

– Kyllähän se hyvältä tuntui huomata, että oma taso riittää oman ikäisissä maailman parhaita vastaan.

Tosiasiassa Anttola oli vuoden alaikäinen alle 20-vuotiaiden sarjaan. Suuri osa Lygnassa kisanneista oli häntä vuotta vanhempia.

Ilta-Sanomien maastohiihtoasiantuntija, kaiken nähnyt Harri Kirvesniemi pitää Anttolaa poikkeuksellisena hiihtäjänalkuna.

– Hänessä on paljon nuorta Iivoa (Niskasta) eli pitkä, raamikas, ja hyvällä hapenotolla varustettu. Hän on perinteisellä jonkin verran parempi kuin vapaalla ja myös mainio kilpailija. Hänen perinteisen tekniikkansa on myös erinomainen, Kirvesniemi luetteli.

Verrokki Niskanen löi sunnuntain mittelön jälkeen lisää halkoja uuniin.

– Ne on aina tärkeitä steppejä ottaa nuorena urheilijana tuollaisia meriittejä (nuorten MM-mitaleita). Ne antavat mukavasti uskoa seuraaville vuosille. Eihän mullakaan ole henkilökohtaista MM-mitalia alle 20-vuotiaista, niin sikäli Niko on hyvällä tiellä, veisteli Niskanen, joka oli käynyt onnittelemassa tuoretta hopeamitalistia jo lauantaina.

Sotkamon urheilulukiossa vielä runsaan vuoden opiskeleva Anttola suhtautui Iivo-vertauksiin tyynesti. Hän kertoi tavoitteekseen hiihtää jonakin päivänä voitosta kuten Niskanen nykyään.

– Tällä hetkellä vahvuuteni ovat hapenoton puolella. Jos näissä kisoissa haluaa pärjätä, kaikkea pitää pystyä kehittämään.

Niko Anttola hiihti jo nuorten MM-hiihtojen avausmatkalla, vapaan 30 kilometrillä kahdeksanneksi. Hän voi osallistua alle 20-vuotiaiden sarjaan vielä ensi talven kisoissa. Arkistokuva.

Maltti on hyve teini-ikäisen maastohiihtolupauksen tulevaisuuden näkymiä arvioidessa. Laji on harvinaisen raaka ja kehitys vain harvoin suoraviivaista. Se on todistettu taajaan suomalaisessa hiihdossa.

Nuorta miestä valmentaa hänen isänsä Marko Anttola, edesmenneen hiihtolegendan Mika Myllylän pitkäaikainen huoltomies.

Pojan itsensä mukaan harjoitukselliset ratkaisut tehdään tulevaisuutta silmällä pitäen.

– Pyrimme valmistautumaan siihen, että pärjään joskus aikuisia vastaan

Kirvesniemen mielestä Anttolalla on rahkeita nopeaankin läpimurtoon, mikäli tämä välttää terveydelliset haasteet ja harjoituskuormaan liittyvät sudenkuopat.

– Nikossa on potentiaali vähintään siihen, että hän nousee muutamassa vuodessa kansainvälisen tason hiihtäjäksi myös aikuisissa. Hän voi olla jo seuraavissa olympialaisissa (Milanossa 2026) tärkeä lenkki miesten joukkueessa, Kirvesniemi povasi.