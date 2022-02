Therese Johaug voitti Kerttu Niskasen 0,4 sekunnilla olympialaisissa – paljasti nyt, mitä sanoi suomalaiselle kisan jälkeen

Therese Johaug oli niukasti ykkönen jälleen sunnuntaina Lahdessa.

Lahti

Norjan hiihtokuningatar Therese Johaug voitti sunnuntaina 10 kilometrin perinteisen kisan niukasti jo toista kertaa peräkkäin. Salpausselän kisoissa hän löi 1,2 sekunnilla venäläisen Natalja Neprjajevan.

Pari viikkoa sitten voittomarginaali oli vielä pienempi. Pekingin talviolympialaisissa Johaug löi perinteisen kympillä Kerttu Niskasen vain 0,4 sekunnilla ja voitti olympiakultaa.

Lahden hiihtostadionilla hän paljasti, mitä sanoi Niskaselle olemattoman pienellä erolla tulleen olympiavoittonsa jälkeen Zhangjiakoussa.

– Sanoin Kertulle, että kulta on myös hänen. Kun voittaa 0,4 sekunnilla, niin se vain on. Minun käy häntä sääliksi. Olen toisaalta onnellinen omasta puolestani. Me urheilijat tiedämme, että kun ero on 0,4 sekuntia, on kulta myös Kertun, Johaug sanoi.

Johaugin uran jatkumisella tai loppumisella on spekuloitu olympialaisten jälkeen.

Ilta-Sanomat kysyi Johaugilta, vieläkö hänet nähdään kilpailemassa Suomessa.

– Joo ehkä, hiihtäjä vastasi arvoituksellisesti.

Niskanen oli sunnuntain kisassa neljäs. Paras suomalainen, Krista Pärmäkoski, ylsi kolmanneksi. Pärmäkoski jäi Johaugista 16,5 sekuntia. Niskasen taipui norjalaiselle 37,7 sekunnilla.