Kilpakumppani yltyi hurjaan ylistykseen Iivo Niskasen näytöksen jälkeen – ”Björn Dählie ei ikinä voittaisi Iivoa”

Salpausselän kisoissa vierailleet ulkomaalaiset hehkuttivat Iivo Niskasta.

– Björn Dählie ei ikinä voittaisi Iivo Niskasta. Ei tietenkään. Olemme vahvempia kuin hiihtäjät olivat 1990-luvulla. Niskanen on minun mielestäni kaikkien aikojen paras perinteisen tyylin hiihtäjä, sanoi Pål Golberg sunnuntaina Lahden hiihtostadionilla.

Niskanen voitti Salpausselän kisojen 15 kilometrin kilpailun perinteisellä hiihtotavalla. Aivan kuten hän teki vain pari viikkoa aiemmin Pekingin olympialaisissa.

Golberg on kisannut Niskasta vastaan jo kauan. Vielä vuonna 2010 norjalainen löi suomalaisen nuorten MM-kisoissa. Sittemmin Niskasen ura on ollut selvästi kovempi, ja sen Golberg auliisti myöntää.

– Niskanen on paras perinteisen tavan hiihtäjä, joka meillä on ollut maailmancupissa sitten Dählien. On hienoa nähdä, miten hän on nostanut perinteisen hiihdon uudelle tasolle.

Ilta-Sanomat kysyi myös muilta Lahdessa vierailleilta ulkomaalaisilta tähdiltä, mitä he Niskasesta ajattelevat.

– Iivo Niskanen on klassikko. Hän on upea hiihtäjä ja pysäyttämätön perinteisellä. Hän on todennäköisesti kaikkien aikojen paras perinteisen tyylin hiihtäjä, sanoi Ruotsin Calle Halfvarsson.

– Niskanen on perinteisellä hiihtotavalla kaikkein vahvin. Maastohiihdon kaikkien aikojen lista alkaa mielestäni Petter Northugilla. Northugin jälkeen, perinteisellä hiihtotavalla, ovat Iivo, Dario Cologna, Martin Johnsrud Sundby, joskus Aleksandr Legkov... Niskanen on kenties hieman parempi kuin nämä muut huiput, sanoi italialainen Federico Pellegrino.

Myös sunnuntain kisassa kolmanneksi täräyttänyt ruotsalainen William Poromaa, 21, tunnustautui Niskasen faniksi.

– Niskanen on uskomaton urheilija. Hän on voittanut lähes kaiken, olympiakultaa ja maailmanmestaruuden. Arvostan häntä suuresti. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista hiihtäjistä, Poromaa sanoi.