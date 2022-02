Muistatko Joni Mäen ja Aleksandr Bolshunovin kuuman yhteenoton? Suomalainen kertoo nyt, miten venäläishirmu on muuttunut sen jälkeen

Joni Mäki kertoo saaneensa itseluottamusta nokkapokastaan Aleksandr Bolshunovin kanssa. Nykyisin hän on kaksinkertainen arvokisamitalisti.

Joni Mäen ja Aleksandr Bolshunovin välinen taistelu on ikimuistoinen.

Suomen olympiasankari Joni Mäen vuoteen on mahtunut paljon. Vuosi sitten Salpausselän kisoissa hän otti ikimuistoisesti yhteen Venäjän Aleksandr Bolshunovin kanssa.

Mäki nousi suomalaisten tietoisuuteen, kun hän piti venäläisen ronskisti takanaan Lahdessa hiihdetyssä viestissä. Bolshunov suuttui, löi Mäkeä sauvalla ja taklasi tämän maalialueella.

Sittemmin Mäki on voittanut MM- ja olympiahopeaa parisprintissä. 27-vuotias kiritykki muisteli nyt vuoden takaista nokkapokkaa.

– Aikaa on kulunut ja pöly on laskeutunut. Olihan se kova kisa. Tulin itse varjoista. Ei ollut ihan niin kovia suorituksia ollut. Se kisa osoitti itselleni, että pystyn pärjäämään. Sen jälkeen on tullut pari mitalia. Viesti kohotti itseluottamustani, Mäki sanoi lauantaina Lahden hiihtostadionilla.

Suomalaishiihtäjä kertoi huomanneensa Bolshunovissa muutoksen vuoden aikana.

– Hän ei enää kiukkuile niin paljon, vaan on rennon oloinen kaveri, Mäki sanoi.

Bolshunov on kahminut menestystä kuluneen vuoden aikana. Palkintokaappiin on tullut kolme olympiakultaa ja yksi maailmanmestaruus.

Mäki jäi lauantaina vapaan hiihtotavan sprinteissä alkueriin. Samoin kävi Bolshunoville.

Sunnuntaina miehet hiihtävät 15 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla, mutta Mäki jättää matkan väliin palautuakseen paremmin olympialaisten rasituksesta.