Juha Mieto kommentoi venäläishiihtäjien läsnäoloa Lahdessa – lähetti toiveen urheilijoille

Juha Mieto oli kansansuosikki Salpausselän kisoissa.

Juha Miedosta on hienoa, että venäläiset ovat mukana Lahden maailmancupissa.

Lahti

Vaikka suomalaiset arvostavat hiihtolegenda Juha Miedon pitkää elämänkokemusta, Kurikan jätti ei halunnut ottaa kantaa Ukrainan sotaan Lahdessa. Mieto, 72, oli lähtenyt kotiseuduiltaan Kurikasta jo anivarhain seuraamaan Salpausselän kisoja.

– Meillä on täällä Lahdessa olympiavoittajien kokous. Pertti Ukkola on matkassani. Sovittihin näin, että kun me nyt olemme yli 70-vuotiaita, emme ota mitään kantaa enää siihen, Mieto sanoi.

Ukkola, 71, voitti kreikkalais-roomalaisen painin olympiakultaa vuonna 1976. Miedolla on viestikultaa samalta vuodelta.

– Sanoisin näin, että urheilukansa on keskenänsä erittäin rehtiä porukkaa. Kaikki ovat loistavia ihmisiä, tuli sitten Venäjältä tai mistä hyvänsä. Toivottavasti urheilijoiden keskuudessa säilyy rehti henki.

Suomalaiset hiihtofanit ja urheilijat ovat suhtautuneet lauantaina positiivisesti siihen, että venäläisurheilijat ovat mukana Salpausselällä. Miedon mielipide kysymykseen, mitä venäläisurheilijoiden osallistumisesta pitäisi ajatella, oli yksiselitteinen.

– Se on hieno asia.

”Mietaa” oli suosittu hahmo hiihtokansan keskuudessa aurinkoisella Lahden hiihtostadionilla. Ihmiset ottivat kuvia legendan kanssa ja kyselivät pääsiäisen mämmisuunnitelmista. Mieto nautti olostaan hiihtokisoissa.

– Ihan mahtavaa olla täällä. Olen nähnyt täällä paljon tuttuja. Suomalainen hiihtomenestys Pekingissä nostaa fiilistä, mutta tämä ilma kruunaa kaiken, Mieto sanoi.

Hänen mielestään Pekingin talviolympialaisissa oli yksi suomalaisyllättäjä ylitse muiden.

– Kuule. Joni Mäen suoritus oli kaikista suurin positiivinen yllätys. Iivo Niskasesta odotin ja hän hoiti sarkansa erinomaisesti. Naishiihtäjistä voidaan sanoa, että Kertun suoritukset olivat tosi positiivisia, Mieto sanoi.

– Mutta kun alkaa oikein syvällisesti miettimähän, niin jos kerma päältä kuoritahan, niin tulevaisuutta ajatellen ei se taso niin leviä ole.