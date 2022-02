Supertähti Federico Pellegrino aikoo lähteä Venäjän maailmancupiin – näin hän perustelee yllättävää kantaansa

Helsingin Stadionsprintissä hiihtänyt Federico Pellegrino on valmis osallistumaan maailmancupin kisoihin Venäjällä, jos käsky käy.

Hiihtotähti Federico Pellegrino vitsaili Olympiastadionin juoksusuoralla paradoksaalisesta tilanteestaan. Hän sai sievoisen korvauksen hiihtokansan viihdyttämisestä sprinttiladulla, mutta todellisuudessa italialaisesta itsestään tuli katsoja.

Pellegrino, 31, ei yltänyt Stadionsprintin erävaiheeseen.

– Yllätyin. Tiedän kyllä, etten ole maailmancupin kiertueen kovin tasatyöntäjä, mutta totta kai olisin halunnut pärjätä ja olla osa tätä hienoa show’ta. Olympialaisten jälkeen kuntoni, kehoni ja mieleni ei ole oikein mukana... nyt menen katsomoon! italialainen virkkoi.

Olympiasprintissä hopeaa kirinyt Pellegrino oli aidon innoissaan Olympiastadionin tunnelmasta. Hän kiitti järjestäjiä ”mainiosta ideasta ja täydellisestä työstä olosuhteiden eteen”.

– On tietysti outoa ja jopa kiusallista, ettei olympiamitalisti etene jatkoon, mutta toisaalta se vain kertoo tason leveydestä. Vaikka on yksi vahvimmista, kuten minä yleensä, näissä kisoissa pitäisi olla aina parhaimmillaan. Muutoin ei pärjää.

Pellegrino koki saaneensa torstain rykäisystä sopivan avauksen lauantaina kisailtavaa Salpausselän vapaan hiihtotavan sprinttiä varten. Hän kertoo, että Lahden sprinttirata on yksi hänen suosikeistaan.

– Olen yleensä hyvä siellä, Lahden MM-kisoissa 2017 maailmanmestaruuden voittanut italialainen muistutti.

Pellegrino herkistyi hopeahiihtonsa jälkeen Pekingissä.

Pellegrinon mielimatka, vapaan sprintti, kisataan tällä kaudella Lahden jälkeen enää kerran, maaliskuun puolivälin jälkeen Venäjän Tjumenissa. Kansainvälinen hiihtoliitto Fis ei ole vielä vahvistanut, hiihdetäänkö maailmancupin finaaleita Venäjällä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta.

Venäjä aloitti varhain torstaiaamuna täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainassa. Hyökkäys on suurin Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan

– En usko, että kisoja pidetään siellä sen vuoksi, mitä olemme tänään todistaneet. Tiedän, että urheilua ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa keskenään, mutta samaan aikaan elämme maailmassa, jossa kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa. Kaikki me haluamme rauhaa, Pellegrino muotoili.

Hän itse olisi valmis matkustamaan Venäjälle.

– Teen kuten Fis päättää. Jos Fis on sitä mieltä, että on turvallista ja muutenkin ok hiihtää Venäjällä, minäkin menen sinne. Tein niin korona-aikanakin. Kuulun tähän liittoon, joten luotan heidän arviointikykyynsä.