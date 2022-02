Katri Lylynperä ja Jasmi Joensuu ilmoittivat, etteivät aio kilpailla Venäjällä: ”Toivon urheilijoiden puolesta, että kisat tullaan siirtämään”

Katri Lylynperä twiittasi, ettei hän aio kisata maailmancupin päätöstapahtumassa, jos se järjestetään Venäjällä. Myös Jasmi Joensuu ilmoitti, ettei aio kilpailla Venäjällä.

28-vuotias maastohiihtäjä Katri Lylynperä ilmoitti Twitterissä, ettei hän aio kilpailla Venäjällä.

– Vallitsevan tilanteen vuoksi olen ilmoittanut Hiihtoliitolle, että en lähde maailmancupin päätösviikonloppuun Venäjälle, vaikka minut valittaisiin joukkueeseen, Lylynperä twiittasi.

Myös toinen maajoukkuehiihtäjä Jasmi Joensuu ilmoitti torstaina, ettei aio osallistua Venäjällä kilpailtavaan maailmancupiin.

– Vallitsevan tilanteen johdosta olen päättänyt, että en tule osallistumaan Venäjän maailmancupin kilpailuihin, vaikka ainakin vielä kisoja suunnitellaan Venäjällä pidettäviksi. Oma kanta kisojen järjestämiseen on se, että niitä ei missään nimessä saisi tässä tilanteessa järjestää Venäjällä ja toivon kaikkien urheilijoiden puolesta, että kisat tullaan siirtämään johonkin muualle. Urheilu on tärkeää, mutta maailmassa on paljon tärkeämpiäkin asioita, Joensuu, 25, kirjoitti torstaina Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

Joensuu lisäsi päivitykseensä keltaisen ja sinisen sydämen.

Hiihdon maailmancupin finaalit on määrä järjestää Venäjän Tjumenissa 18.–20.3. Aiemmin jo esimerkiksi norjalaistähti Johannes Hösflot Kläbo on sanonut, ettei aio matkustaa Venäjälle sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaiaamuna.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin hallituksessa istuva, Urheilijakomission toinen puheenjohtaja Martti Jylhä ilmoitti torstaina ilta-Sanomille, että Tjumenin mc-viikonloppu pitää hänen mielestään siirtää muualle.

