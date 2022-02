Ex-huippuhiihtäjä Martti Jylhä jyrähtää: hiihtokauden huipennusta ei voi järjestää Venäjällä – ”Erittäin ikävää venäläisille urheilijoille”

– Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin hallituksen on tehtävä nopeasti päätös ja siirrettävä hiihdon maailmancupin finaalit pois Venäjältä, sanoo Martti Jylhä.

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin hallituksessa istuva, Urheilijakomission toinen puheenjohtaja Martti Jylhä on saanut paljon palautetta urheilijoiden keskuudesta. Sanoma on ollut yksiselitteinen, Venäjälle ei mennä hiihtämään.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaina.

Maailmancupin finaalit oli tarkoitus järjestää Venäjän Tjumenissa maaliskuun 18.–20. päivinä.

– Olen kuullut, että useat maat ovat jo kieltäneet kansalaisiaan matkustamasta Venäjälle. Emme voi järjestää näissä olosuhteissa finaaleja siellä. Olin sitä mieltä jo ennen torstain massiivista hyökkäystä ja nyt tilanne on täysin selvä, Jylhä painottaa.

Jylhä aikoo keskustella vielä Salpausselän kisoissa eri maiden urheilijoiden kanssa, mutta painottaa samaan aikaan, että Fisin on pystyttävä nopeisiin päätöksiin.

– Hallituksen kokous on pidettävä nopealla aikataululla. Tarvitaan Fisin hallituksen päätös siitä, että finaalit perutaan Venäjältä, Jylhää sanoo.

– Jos finaalille halutaan löytää varapaikka, on päätöksiä tehtävä todella nopeasti.

Ennen finaalia maailmancupin pisteistä hiihdetään enää Lahdessa, Oslossa ja Falunissa.

– Kausi jäisi erittäin lyhyeksi, kun tammikuultakin peruttiin maailmancupin kisoja, Jylhä muistuttaa.

Jylhä keskusteli keskiviikkona tilanteesta Fisin uuden pääsihteerin, ranskalaisen Michel Vionin kanssa.

– Kerroin hänelle urheilijakomission huolen finaalien suhteen. Hän kertoi keskustelleensa asiasta jo ennen puheluani Ranskan urheiluministerin kanssa, Jylhä kertoo.

Jylhä painottaa, että kisojen siirtäminen pois Venäjältä ei ole kannanotto venäläisiä urheilijoita vastaan.

– Tämä on erittäin ikävä asia venäläisille urheilijoille. Ymmärrän, että he olisivat halunneet esiintyä maailmancupin finaalissa kotikatsomon edessä loistavan olympiamenestyksen innoittamana. Tilanne on nyt valitettavasti tämä.

Jylhän mukaan kukaan ei ole nostanut esille vaatimusta, että venäläiset urheilijat pitäisi sulkea pois kansainvälisestä urheilutoiminnasta.

–Tuohon en oikeastaan halua ottaa kantaa tässä vaiheessa. Meidän on seurattava kansainvälisiä sanktioita ja toimittava myös niiden mukaan. Venäläiset urheilijat ovat tässä tavallaan sivullisia kärsijöitä, Jylhä kommentoi.