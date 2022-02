Ristomatti Hakola paljasti yllättävän seikan itsestään: ”En olisi uskonut korkkaavani sukset jalassa”

Torstaina Olympiastadionilla näkyy tähtiloistoa piikkarien tai nappulakenkien sijaan sukset jalassa.

Torstain sprinttikisa on samalla Ristomatti Hakolan ensimmäinen vierailu Olympiastadionilla.

Helsingin Olympiastadion on ollut viime viikkoina poikkeuksellisen kovassa talvikäytössä. Kansa on hiihtänyt juoksuratojen päälle tehdyllä ladulla ja maanantaina Stadikalla juhlistettiin Leijonien historiallista olympiakultaa.

Torstaina tapahtuu taas, kun ikonisella areenalla hiihdetään Stadion Sprint -kutsukilpailu. Kisaamassa ovat muun muassa kaikki suomalaiset Pekingin olympialaisten mitalihiihtäjät sekä ulkomaalaisista nimistä kovin mahdollinen: Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbo.

Keskiviikkona tapahtuman lehdistötilaisuudessa paikalla olivat suomalaisista 10 kilometrin perinteisen tuore olympiapronssimitalisti Krista Pärmäkoski, Jasmi Joensuu ja Ristomatti Hakola sekä slovenialainen huippusprintteri Anamarija Lampic ja italialainen Pekingin sprintin hopeamitalisti Federico Pellegrino.

Stadion Sprintin lehdistötilaisuudessa oli leppoisa tunnelma.

Koko viisikko vaikutti tyytyväiseltä siihen, että poikkeuksellisen rankan olympiarupeaman jälkeen vuorossa on hieman rennompi kisatapahtuma Helsingin keskustan tuntumassa.

Rajujen olosuhteiden lisäksi olympiakävijöitä koetteli Kiinan kova koronakuri.

– Fiilis on nyt vähän rennompi, vaikka koronakurimus ei olekaan ohi. Viime viikot ovat olleet tosi stressaavia. Kun pääsin kotiin, kävin ensimmäisenä kunnon illallisella vanhempieni kanssa. Nyt on kiva olla täällä, tällainen kisa on hyvä tapa esitellä lajiamme, Pellegrino sanoi tilaisuudessa.

– Siitä tulee hauskaa! Rata vaikuttaa mielenkiintoiselta, tällaisia saisi olla enemmänkin, Lampic hehkutti.

Joensuu hiihti olympialaisissa vapaan hiihtotavan sprintin, jossa urakka päättyi katkerasti sauvan katkeamiseen ensimmäisessä erävaiheessa. Hän lähteekin stadionille ja viikonlopun Lahden maailmancupin sprinttiin hakemaan iloa karvaan maun suuhun jättäneen olympiaurakan jälkeen.

– Kuulin että äiti on kerännyt kunnon fanikatsomon sukulaisia, sponsoreita ja tuttuja paikalle. Onhan se siistiä kisata heidän ja kaikkien muidenkin edessä. Tällainen konsepti on nykyaikaa, tähän suuntaan hiihto varmasti kehittyy. Tapahtumasta tulee varmasti ikimuistoinen, Joensuu sanoo.

Jasmi Joensuu saa runsaan fanijoukon tuekseen stadionin lehtereille.

Järvenpäässä syntynyt Joensuu on tyytyväinen myös siitä, että Etelä-Suomessakin on kunnollinen talvikeli. Lumityötkin ovat maistuneet.

– Olemme nyt kolmena aamuna tehneet lumitöitä kotipihalla ja voin sanoa, että on ollut tehokkaampaa kuin kiinalaisten lumityöt. Ei tarvittu kuin kaksi ihmistä ja lapiot. Siellä kun tuli se viisi senttiä lunta, koko maa oli sekaisin. On mahtavaa, että saimme tänne pääkaupunkiseudullekin kunnon talven.

Myöskään Hakolalle ei jäänyt erityisen hyviä muistoja Pekingistä. Hänen kautensa on ollut murtuneine kylkiluineen ja muine sairasteluineen vaikea, eikä hiihto olympialaduilla sujunut toiveiden mukaisesti.

– Ei jäänyt hirveästi vanhana pappana muisteltavaa niistä kisoista, mutta pikkuhiljaa aurinko on noussut Kauniaisissakin. Tästä alkaa koston viikot. Kostan itselleni, että olympialaiset menivät niin huonosti. Tässä on hyviä kisoja jäljellä, Hakola julisti.

Hän nosti esiin myös yllättävän yksityiskohdan, joka lisää intoa stadionin kisaan entisestään.

– En ole ikinä käynyt Olympiastadionilla, vaikka jokaisen itseään kunnioittavan urheilijan olisi pitänyt siellä käydä. Huomenna tulee sekin korkattua, vaikka en olisi uskonut korkkaavani sitä sukset jalassa.