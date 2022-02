Pitäisikö maailmancupin päätöskilpailu hiihtää Venäjällä vai ei? Näin asiaa kommentoi Krista Pärmäkoski

Krista Pärmäkoski ei ehdi pitkään levähtää olympialaisten jälkeen. Torstaina edessä on Stadion Sprint Helsingissä.

Viime talvena koronan takia peruuntunut Stadion Sprint -kutsukilpailu hiihdetään torstaina Helsingin Olympiastadionilla. Mukana on komea kattaus Pekingin olympialaisissa menestyneitä hiihtäjiä Niskasen sisaruksista Johannes Hösflot Kläboon.

Stadionilla hiihtää myös Pekingin 10 kilometrin perinteiseltä hienosti pronssia napannut Krista Pärmäkoski. Uusi kisa tulee Pärmäkoskelle varsin nopeasti, sillä hiihtäjä kotiutui Pekingistä vasta maanantai-iltana.

– En ole ehkä niin hyvin vielä toipunut. Maanantaina olin illalla kotona ja eilen pidin ihan lepo- ja pyykinpesupäivän. Tänään kävin hiihtämässä sitten aamulla. Jalka tuntui yllättävän hyvältä, mutta aikaeroon en ole vielä sopeutunut. Vähän tuntuu siltä että vaikka on hereillä, ei ole silti hereillä, Pärmäkoski kommentoi vireystilaansa IS:lle Stadion Sprintin lehdistötilaisuudessa.

Pärmäkoski sai Kiinassa kaulaansa pronssisen mitalin.

Kotona Lahdessa Pärmäkoski ehti pikaisesti piipahtaa ennen saapumistaan Helsinkiin. Vastassa olivat aviomies Tommi sekä pariskunnan koira, joista Tommi ei tosin kauaa ehtinyt kotiin palanneen vaimonsa seurasta nauttia.

– Sen verran pääsin moikkaamaan Tommia, että hän oli maanantaina illan kotona ja lähti sitten aamulla Tampereelle työhommiin. Tänään on tullut kotiin sen jälkeen, kun olin jo lähtenyt tänne Helsinkiin. Huomenna sitten! Koiran kanssa ehdin vähän aikaa viettää.

Entä kumpi kaksikosta odotti paluutasi innokkaammin?

– Kyllä se koira on aina iloinen ja odottaa tuliaisia. Ei varmaan minua niinkään, mutta kassit pitää tutkia nopeasti, että missä tuliaiset ovat. Ja kyllä sieltä jotain löytyikin, vaikka kotimatkalta piti herkut ostaa, kun Kiinasta ei oikein löytynyt.

Kiinassa olympiakisat käytiin varsin rajuissa olosuhteissa. Hiihtäjiä riivasivat paukkupakkaset, kova tuuli, raskaat ladut, hidas lumi ja korkea ilmanala.

Pronssimitalisti onkin tyytyväinen että saa hiihtää loppuviikon Suomen olosuhteissa, vaikka pakkasta ei päässyt pakoon täälläkään.

– Tänään kävin ekan kerran hiihtelemässä Pekingin jälkeen. Aamulla kun menin pihalle, oli -15 astetta. Ajattelin että missä ne kauniit kevätkelit ovat, sormet olivat aivan jäässä. Silti se lumi oli yllättävän liukasta, paljon liukkaampaa kuin Pekingissä, hän selvittää.

Pekingin olympialaduilla hiihdettiin poikkeuksellisen rajuissa olosuhteissa.

– Kiva oli palata Suomeen ja näihin keleihin, olosuhteet olivat siellä niin poikkeukselliset. Vaikka korkealla oltiin ennen kisojakin, oli se Kiina silti vielä karumpi. Mielellään sitä kilpailee näissä olosuhteissa.

Kilpailut jatkuvat Olympiastadionin spektaakkelin jälkeen Lahden Salpausselällä, missä ohjelmassa ovat vapaan hiihtotavan sprintti ja 10 kilometriä perinteisellä.

Pärmäkosken suunnitelmissa on urakoida maailmancup-kiertueen suosikkipaikassaan molemmat matkat.

– Alustava suunnitelma on hiihtää Lahdessa molemmat matkat, mutta katsotaan miten tästä toipuu ja palautuu. Yleensä Lahdessa molempina päivinä kisaaminen on toiminut hyvin, lähtökohtaisesti hiihdän myös sprintin.

Lahden jälkeen maailmancupkiertue jatkaa matkaansa Norjaan, jossa kilpaillaan ikoniset Drammenin sprintit vielä ikonisemmat Holmenkollenin kuninkuusmatkat.

Norjasta matka jatkuu Ruotsiin ja sieltä ainakin vielä tämänhetkisellä tiedolla päätösviikonloppuun Venäjän Tjumenissa 18.–20. maaliskuuta.

Pärmäkoski kertoo olevansa edelleen kovassa kunnossa ja tavoittelevansa lopuista kisoista hyviä tuloksia.

– Tavoitteena hiihtää hyviä kisoja ja jossakin kisassa haluan olla podiumilla. Nythän on pertsan kymppi Lahdessa, se on varmaan mieluisin kisa loppukaudella. Tiedän olevani hyvässä kunnossa, lähdetään nauttimaan viimeisestä kisoista.

Jos ennen olympialaisia ja niiden aikana puhuttiin paljon Kiinan ihmisoikeustilanteesta, viime päivinä otsikot on vallannut yhä konkreettisemmin Ukrainan suuntaan uhitteleva Venäjä.

Luonnollisesti on alettu pohtia, onko maassa mitään mieltä – tai edes turvallista – järjestää maailmancupin kilpailuja.

Krista Pärmäkoski, pitäisikö Tjumenin maailmancup järjestää vai ei?

– Se on hyvä kysymys, josta on Suomen joukkueen sisällä jo käyty keskustelua. Oma kantani on, että jos siellä ne kisat pidetään, niin vahvasti joudun puntaroimaan että lähdenkö sinne.