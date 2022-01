Suomen hiihdon suurlupaus paljasti karun totuuden – tämän vuoksi tulostaso romahti ja Peking jäi haaveeksi: ”Osa on varmaan ihmetellyt”

Petteri Koivisto kertoi, miksi tuloskunto ei ole ollut toivotulla tasolla.

Hiihtäjä Petteri Koiviston koettelemukset eivät ota loppuakseen. 21-vuotias lahjakkuus kertoi Instagramissa miksi toivottu läpimurto kansalliselle huipulle jäi tällä kaudella haaveeksi.

Koivisto, joka sijoittui seitsemänneksi nuorten MM-hiihdoissa 2019, on kärsinyt useista eri vaivoista tämän jälkeen.

Koivisto kertoi Ylelle marraskuussa kärsineensä pahasta ylikuntotilasta jo heinäkuussa 2019. Koko kausi 2019–2020 meni pilalle.

Viime vuosi oli yksi Koiviston paremmista. Hän hurmasi huhtikuussa Suomen cupin 20 kilometrin yhteislähtökilpailussa ja uhkui näyttöhaluja hyvin sujuneen harjoituskesän jälkeen.

Koivisto nimettiin täksi kaudeksi Hiihtoliiton alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen. Hänen nimensä on kuitenkin puuttunut tulosluettelon kärkisijoilta tällä kaudella.

– Osa on varmaan ihmetellyt, että mikä on kun ei lupaavan harjoituskauden jälkeen kulje? No, talven aikana on ollut kaikenlaisia ongelmia etenkin terveyden ja keuhkojen kanssa. Lääkärikäynnin jälkeen selvisi, että keuhkojen kapasiteetista puuttuu tällä hetkellä kolmasosa, Koivisto kirjoittaa tuoreessa päivityksessä.

Ymmärrettävästi huippu-urheilijalle tämän kokoluokan ongelmat keuhkojen kanssa vaikuttavat merkittävästi suorituskykyyn. Koivisto kertoi viime vuonna tavoitteekseen paikan Pekingin olympialaisissa. Tavoite tuntui parhaimmillaan realistiselta. Nyt on otettava rauhallisesti ja asetettava aikanaan uudet tavoitteet.

– Keuhkot ovat tällä hetkellä niin tukossa ja tulehtuneet, että seuraavat viikot joudun vetämään liinoja kiinni. Ohjelmassa kevyitä peruskestävyysharjoituksia minimaalisilla määrillä. Mennään terveys edellä ja kilpaillaan seuraavan kerran, kun terveys sen sallii.

Vaikka tieto diagnoosista olikin epäilemättä raskas isku niin Koivisto kertoo kuitenkin, että ongelman määrittäminen ja tieto siitä, että jotain on vialla, oli helpotus.

– Loppukaudesta on kuitenkin kisoja jäljellä joten käännetään katseita jo niiden suuntaan! I'll be back!