Jasmi Joensuu kertoo pelottavista hetkistä Pekingin kisakylässä – ”Tulee pienimuotoinen pakokauhu”

Olympialaisten alkuun on enää muutama päivä. Suomalaiset hiovat kisakuntoaan Zhangjiakoun hulppeissa maisemissa.

Maastohiihtäjä Jasmi Joensuu on vielä kaukana unelmavireestään yhdeksän päivää ennen uransa ensimmäistä olympiastarttia.

Suomen joukkue saapui Zhangjiakoun kisakylään torstaina illalla lähes vuorokauden kestäneen matkustamisen uuvuttamina. Totuteltavaa on ollut niin vuoristoilmassa kuin kuuden tunnin aikaerossa.

– Vielä on ollut suoraan sanottuna aika hankalaa. Iltaisin ei tahdo saada unta, kun sisäinen kello on yhä eri ajassa. Treenit on pitänyt aloittaa hyvin varovasti, mutta onneksi olo on mennyt joka päivä parempaan suuntaan. Aikaa on, niin kyllä tässä ehtii, 25-vuotias Joensuu sanoi IS:lle paikallista aikaa sunnuntai-iltana.

Joensuu on nakuttanut alkukaudella kovaa tulosta etenkin sprinteissä. Tammikuun voittavat vedot Imatran SM-kympillä (p) ja Vantaan Suomen cupin 5 kilometrillä (v) nostivat hänet osakkeitaan olympialaisten viesti- ja parisprinttispekulaatioissa.

– Nyt vain täytyy mennä fiiliksen mukaan pakottamatta mitään. Pitää luottaa siihen, että varsinainen duuni on jo tehty ja tehdä kaikkensa sen eteen, jotta sopeutuminen menisi mahdollisimman sujuvasti.

Joensuu viimeisteli olympiakuntoaan Vantaan Hakunilassa 18.–19. tammikuuta.

Joensuu kertoo lenkkeilleensä Zhangjiakoun kisaladuilla kolme kertaa. Radoista ja olosuhteista esitettiin etukäteen mitä villeimpiä arvioita, koska niistä tiedetty juuri mitään.

Joensuun mielipide olympianäyttämöstä on muutaman tutustumiskerran jälkeen yksiselitteinen.

– Hiihto-olosuhteet ovat likimain täydelliset. Ladut ovat loistavassa kunnossa, ne ovat leveät ja sopivan rankat. Täällä on tehty hienoa työtä.

Viime talvena viestin MM-pronssia juhlineen hiihtotykin erityinen mielenkiinto kohdistuu tietenkin sprinttirataan, jota hän kuvailee pitkäksi ja yllättävän rajuksi. Sprintin olympiamitaleista mitellään tiistaina 8. helmikuuta.

– Ensimmäinen nousu on petollinen. Toinen nousu ja stadionin tasainen ovat taas niin pitkät, ettei alussa saa lyödä liikaa. Tiukkoja kurveja, joissa voisi kaatua, ei ole hirveästi, joten vauhdinjako on se tärkein taktinen osuus sillä radalla, kahdesti mc-sprintin välierään tällä kaudella kirinyt Joensuu ruotii.

Zhangjiakoun ladut ovat kuin junaradat.

Suomalaisurheilijat asuvat kisakylässä omassa kompleksissaan, jossa hoituvat arkisten askareiden lisäksi paitsi väli- ja iltapalat myös kuntosaliharjoitukset.

Suomalaiset välttelevät yhteisiä tiloja viimeiseen asti koronavirusuhan vuoksi. Toistaiseksi uhat eivät ole realisoituneet ainakaan hiihtäjien keskuudessa.

– Täällä ollessa on ollut tosi turvallinen olo. Olemme maskit päällä aina, kun olemme tekemisissä toistemme kanssa – paitsi toki syödessä ja hiihtoladulla. Meillä suomalaisilla on tosi tarkka proseduuri, eikä sitä ole kyseenalaistettu, Joensuu kertoo.

Päivän pelottavimpia hetkiä ovat rovaniemeläistyneen hiihtäjän mukaan lounaat ja päivälliset eri maalaisten urheilijoiden jakamassa ruokalassa.

– Nyt kun on tullut enemmän joukkueita, tuo ruokala on punainen vaate kaikille. Se on aika pieni ja pikkuisen sellainen kysymysmerkki. Minulla ja monella muulla tulee pienimuotoinen pakokauhu tai jännitys. Se on ehkä ainut sellainen asia, josta ajattelee, että mitä täällä tapahtuu ja onko tämä järkevää.

Kahvirobotti kuvattuna Taizichengin juna-asemalla Zhangjiakoussa.

Tilanne on sikäli lohdullinen, että jokaisella paikalla olijalla on sama tavoite: pysyä terveenä. Helpotusta koronapelkoon tuovat myös kisajärjestäjien massiiviset varotoimet, joista Joensuu puhuu hieman huvittuneeseen sävyyn.

– Suojapukuisten työntekijöiden määrä on kyllä hämmästyttänyt – niitä on niin paljon, satoja ja satoja. Ei me ihan täysin ymmärretä koko juttua. Täällä käy kahden tunnin välein joku käy suihkuttamassa desinfiointiainetta käytävälle ja hisseihin. Siis vuorokauden ympäri! hän kertoo nauraen.

Hiihtäjät oleilevat kisakuplassa vielä viikkokaupalla. Jotkut päivät ovat mukavia, toiset vähän huonompia.

– Auttaa aika paljon, kun asiat osaa ottaa huumorilla. Ei kai kaikkea tarvitsekaan ymmärtää, Joensuu summaa.