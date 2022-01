Kuvat: Olympiastadionille avattiin koko kansan hiihtolatu – Aino-Kaisa Saarinen yllättyi yhdestä asiasta

Helsingin olympiastadion täyttyi lauantaina hiihtäjistä. Stadikan latu on kansalaisten käytössä seuraavat neljä viikkoa.

Helsingin olympiastadionin edustalla käyskentelee lauantaina ennen puoltapäivää tavanomaista enemmän ihmisiä. Ulkoilijat marssivat kohti urheilupyhättöä sukset kainalossaan.

Syy suksiin ja reippaaseen tunnelmaan on looginen: Stadikalle avattiin lauantaina koko kansan hiihtolatu, joka näyttää löytäneen käyttäjäkuntansa heti kättelyssä. Paksun lumipeitteen ja neljän ladun päällystämää juoksurataa kiertää samaan aikaan satoja ihmisiä.

Sauvojia on laidasta laitaan.

Karin Nummelin koettaa saada 2-vuotiasta Aron-poikaansa takaisin suksien päälle. Takana on yksi kierros, ja pojan voimat näyttävät hiipuneen ainakin hetkeksi.

Aron hymyilee ja vaikuttaa innostuneelta. Hetken kuluttua hän viskoo sauvansa maahan tuntemattomasta syystä. Kuin hiihtoharrastus pienoiskoossa.

– Hän on seissyt muutaman kerran suksien päällä puistossa ja pihalla, mutta nyt on ensimmäistä kertaa ladulla, Karin-äiti kertoo.

Aron Kullberg ja äiti Karin (taustalla) pitivät perusteellisen huoltotauon. Isä Niklas Kullberg liittyi seuraan hetkeä myöhemmin.

Pieni hiihtäjä, iso stadion.

Kun Aron vanhempineen keräilee voimia uuteen kierrokseen, ohi pyyhältävät Aino-Kaisa Saarinen ja Kaisa Mäkäräinen. Ylen edustustehtävissä Olympiastadionilla hiihtelevien maailmanmestarien vauhti on hillittyä, mutta he etenevät ohituskaistaksi tunnustettua ulkorataa siitä huolimatta.

– Yllätyin, että tähän on saatu näin leveät ladut ja lumi on näin hyvälaatuista. Ja täällähän on älyttömän paljon porukkaa! Tosi ilo huomata, että kaikenikäiset ihmiset ovat innostuneet hiihdosta, riemuitsee Saarinen, joka on viimeisillään raskaana.

Yhä päivittäin hiihtolenkkeilevä Saarinen korostaa kilometrin mittaisen stadionladun opetuksellista arvoa.

– Kiva, että on saatu pieni nousukin tehtyä tuohon ulkolenkille. Olen huomannut, että monille on haastavaa mennä haarakäyntiä, niin sitäkin pääsee opettelemaan ja sitten uskaltautuu mennä metsäänkin hiihtämään, hän sanoo.

Aino-Kaisa Saarisella oli hymy herkässä.

Olympiastadionin yleisölatu on osa kuukauden kestävää Helsinki Ski Weeksiä, joka huipentuu helmikuun lopussa maailman kärkihiihtäjien tähdittämään Stadion Sprint -kutsukisaan. Kaupunkilaiset pääsevät hiihtämään koko helmikuun ajan ilmaiseksi ajanvarauksella.

Hiihtoliiton kaupallisen johtajan Jari-Pekka Joupin mukaan lauantain päivävuorot varattiin täyteen, mutta muille päiville on vielä kosolti vapaita hiihtoaikoja.

– Toissa päivänä ei vielä ollut kovin vilkasta, mutta perjantai-iltana homma pamahti yhtäkkiä käyntiin. Puskaradio on se suurin valtti, jolla hiihtäjiä saadaan tänne houkuteltua. Tähän mennessä (kello 11) täällä on käynyt 400 hiihtäjää, joista yli puolet on somettanut, Jouppi havainnollistaa ladun varressa.

Lumi tuotiin Olympiastadionille Itä-Helsingistä Kivikon hiihtohallista.

Lauantai on lisäksi Kansallinen hiihtopäivä, jota juhlitaan erilaisin menoin ja tapahtumin ympäri Suomea. Järjestyksessään ensimmäisen hiihtopäivän takana ovat Hiihtoliitto, Suomen Latu, Sydänliitto ja Työväen urheiluliitto.

– Toiveemme on tietenkin, että mahdollisimman moni rakastuisi hiihtoon tänä talvena, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson lausui Hiihtoliiton tiedotteessa.

Helsinki Ski Weeksin tapahtumatorilla oli vielä väljää, ladulla ei.

Kilpahiihtäjä Paavo Kemppi matkusti Olympiastadionille Riihimäeltä saakka. Hänen idolinsa on Iivo Niskanen.

33-vuotias Pietari Pellinen ei ole ehkä vielä rakastunut hiihtoon, mutta ilmassa väreilee alustavaa ihastusta. Hän on suksilla ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.

– Hyvillä, täältä vuokratuilla vehkeillä kun pääsee hiihtämään, niin tämähän on ihan hauskaa. Ehdottomasti pitää kokea uudestaankin, kävellen stadionille tullut mies toteaa.

Pellinen erottuu muusta hiihtokansasta tarkoin harkitulla ja arvokkuutta huokuvalla asullaan. Hän on sonnustautunut ruskeasävyiseen pukuun, villapaitaan, hattuun ja huiviin.

Hansikkaita ei ole ja korvat punottavat.

– Kun tullaan hiihtämään tyylikkääseen ympäristöön, pitää pukeutua tyylikkäästi. Juhlatilaisuus, juhla-asu, hän linjaa ankarasti.

Pietari Pellistä ei paleltanut, vaikka kädet olivat paljaat ja pakkasta oli seitsemän astetta. – Päinvastoin, on vähän kuuma.

Herttoniemestä stadionille tullut Marjatta Piipponen on Pellistä tutumpi näky Uudenmaan laduilla. Hän kertoo suksivansa vuosittain noin tuhat kilometriä. Lauantaina saldo karttui noin kymmenellä.

– Latu näyttää menevän muhjuksi, mutta kun tulee lisää lunta, niin eiköhän tämäkin parane. Tämä on tällainen kiva kerran elämässä -kokemus, hän sanoo.

Marjatta Piipposen Madshusit toimivat mallikkaasti. – Mieheni on hiihtänyt kilpaa ja hän osaa laittaa sukset.

Piipponen kehuu tunnelmaa poikkeukselliseksi, eikä ole väärässä. Keskelle Helsinkiä pykätyllä stadionladulla viilettää kaiken ikäisiä ja tasoisia hiihtäjiä, Mäkäräisestä ja Saarisesta 2-vuotiaaseen Aroniin.

Ei ihan jokapäiväistä.