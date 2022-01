Harri Kirvesniemeltä karu arvio Norjan maajoukkueen tilanteesta – ”Vaikuttaa todella paljon”

Harri Kirvesniemen mukaan eritoten Heidi Wengin puuttuminen olisi valtava isku Norjalle.

Kaksi Norjan naisten hiihtomaajoukkueen jäsentä ovat antaneet positiivisen koronanäytteen maajoukkueen viimeistelyleirillä Italiassa.

Heidi Wengin ja Anne Kjersti Kalvån kisamatkat ovat vaarassa koronatartuntojen vuoksi. He ovat karanteenissa 3. helmikuuta saakka.

Tartunnat ovat raskain käänne Norjan maajoukkuetta riepottelevien koronaongelmien tarinassa. Miesten sprinttijoukkueen valmentaja Arild Monsen antoi positiivisen näytteen palatessaan kotiin maajoukkueen viimeistelyleiriltä Italian Seiser Almista, ja koko miesten hiihtojoukkue asetettiin sen jälkeen karanteeniin.

Lue lisää: Norjan hiihtojoukkueeseen iski koronapaniikki – Suomen joukkue asuu samassa hotellissa, näin valmentaja kommentoi

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi kertoo arvanneensa, että jotain käänteitä on sattunut Norjan koronasaagassa, kun hänen puhelimensa soi. Hiihtolegenda arvioi, että nyt koetellaan rajusti Norjan joukkueen paineensieto- ja keskittymiskykyä.

– Tämä on henkisesti heille erittäin vaikeaa. Urheilijalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jos on terveenä, niin jatkaa valmistautumista normaaliin tapaan. Jos on sairaana, yritetään sairastaa, että pääsisi eteenpäin. Vaihtoehtoja ei ole, Kirvesniemi alleviivaa.

– Tämä varmasti rassaa henkisesti, mutta terveiden urheilijoiden pitää mahdollisimman tehokkaasti sulkea tämä asia pois mielestä. Siinä myös koetellaan urheilijan ammattitaitoa: kenellä kestää kantti hallita vaikeaa tilannetta.

Jotta urheilijat pääsevät Pekingiin, heidän pitäisi antaa kaksi negatiivista koronanäytettä neljän päivän sisällä. Ensimmäinen maastohiihtokilpailu olympialaisissa hiihdetään puolentoista viikon kuluttua, 5. helmikuuta.

Kirvesniemen mukaan eritoten Wengin poissaolo kisoista näkyisi ja tuntuisi Norjan naisten maajoukkueen menestysmahdollisuuksissa. Weng on mitalitoivo henkilökohtaisilla matkoilla, mutta erityisen tärkeä joukkuekilpailuissa.

– Wengin puuttuminen vaikuttaa todella paljon asetelmiin. Ennakkoon voisi arvella, että puoli minuuttia ei riitä siihen, mikä sen vaikutus lopputulokseen on. Ei se lopputulosta ratkaise ennakkoon, mutta Norjan voi olla vaikea lyödä Ruotsi, jos Ruotsilla ei ole epäonnea. He voivat olla todella tiukilla mitalitaistossa Suomea, Yhdysvaltoja ja Venäjää vastaan.

Kirvesniemi muistuttaa, että Norjalla ei ole naisten puolella samanlaista taitoreserviä kuin miehissä. Miesten joukkueeseen voisi nostaa esimerkiksi Didrik Tönsethin tai Harald Östberg Amundsenin ja sprinttien puolelle Even Northugin ja saada silti todella kovan panoksen, jos lisätartuntoja ilmenee.

– Miesten puolella on todella runsaasti kavereita, jotka voivat tulla auttamaan, taso on niin huikea heillä. Naisten puolella Ragnhild Haga on niukasti pudonneista sellainen, joka pystyisi kohtuullisesti paikkaamaan. Silti yksikin Wengin tasoinen poisjäänti on todella merkittävä joukkuekilpailuihin.

– Olisi todella paha latistuminen kisoille, jos tähdet puuttuisivat. Koronatartunnat ovat isoin uhkakuva tällä hetkellä. Lätkässä puuttuu jo pari sataa maailman parasta pelaajaa koronasyistä. Toivottavasti muissa lajeissa ei tule samaa tilannetta. Toivotaan parasta.