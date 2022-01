Hiihtomitalit vaarassa, koronapaniikki yltyy Norjassa – asiantuntijalta tiukka ehdotus

Valmentaja Arild Monsenin koronatartunta ravistelee Norjan hiihtojoukkuetta perin pohjin.

Norjassa odotetaan jännittyneenä miesten hiihtomaajoukkueen jäsenten koronatestituloksia. Sprinttihiihtomaajoukkueen valmentajan Arild Monsenin positiivinen testitulos maanantaina käynnisti paniikin paitsi maan hiihtoliitossa niin myös kyltymättömän mitalinjanoisessa kansassa.

Kisoihin valittu Norjan miesten kahdeksan hiihtäjän joukkue (Pål Golberg, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Hösflot Kläbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Röthe, Håvard Solås Taugböl sekä Erik Valnes) sekä varamies Harald Östberg Amundsen ovat kaikki karanteenissa lähikontaktin vuoksi. Jos joku heistä tai kaikki ovat saaneet tartunnan niin on hyvin epätodennäköistä, että he pääsisivät hyvissä ajoin matkustamaan Kiinaan ennen Pekingin olympialaisten alkua.

Olympialaisissa mieshiihtäjien ohjelmassa on ensimmäisenä yhdistelmäkilpailu, joka hiihdetään 6. helmikuuta.

Asiantuntijat kertovatkin norjalaislehti VG:lle, että maan hiihtoliiton on syytä varautua pahimpaan ja rakennettava pikapuoliin kisojen ulkopuolelle jääneistä varajoukkue kaiken varalta.

– Haluan uskoa, että liitolla on hyvä keskusteluyhteys joukkueen ulkopuolelle jääneiden kanssa ja että liitolla on suunnitelma positiivisten testitulosten varalle. Meidän on toivottava, ettei kellään muulla ole tartuntaa. Sitä on kuitenkin vaikea uskoa, maajoukkueeseen kevääseen 2020 kuulunut Niklas Dyrhaug kertoo lehdelle.

– He tietävät, että Kiinassa maahan pääsy on erittäin tiukkaa koronan suhteen ja että omikron-variantti leviää todella helposti. Uskoisin, että heillä on varasuunnitelma. Tuntuu uskomattomalta, että asia nousee nyt esille.

Yleisradioyhtiö NRK:n asiantuntija Fredrik Aukland alleviivaa samaa asiaa. B-suunnitelma on oltava olemassa, ja sen täytäntöönpanoon pitää olla nopeasti valmius.

– Minä olisin mennyt aivan paniikkiin heidän asemassaan. Tässä on niin monta avointa kysymystä, ja tämä vie niin paljon voimavaroja. Eikä voi pitää itsestään selvänä, että kaikki saavat lähtöluvan, vaikka tulisikin negatiivinen testitulos.

Miesten joukkueen valmennustiimiin kuuluva Eirik Myhr Nossum sanoo lehdelle, että varajoukkue ei ole nyt suunnitelmissa.

– Emme ole (olleet yhteydessä varamiehiin). Suunnitelmamme on menestyä valitun joukkueen kanssa.

Maajoukkuemanageri Espen Bjervig puolestaan sanoi maanantaina, että on mahdollista rakentaa reserviryhmä lyhyelläkin aikavälillä, jos pystyy dokumentoimaan tartunta- ja testitilanteen. Sen pitäisi tapahtua kuitenkin ennen kisojen alkua.

Norjan hiihtomaajoukkueen lähtö Pekingiin viivästyi. Alkuperäinen ajankohta oli torstai 27. tammikuuta, mutta Monsenin tilanteen myötä uusi lähtöpäivä on näillä näkymin 31. tammikuuta.

Hiihtolegenda Petter Northug esitteli Twitterissä oman varajoukkueensa – ja asetti itsensä joukkueen varamieheksi.

Northugin varsinaiset olympiavaravalinnat ovat Didrik Tönseth, Even Northug, Håvard Moseby, Mattis Stenshagen, Thomas Helleland Larsen, Mikael Gunnulfsen, Martin Löwström Nyenget sekä Finn Hågen Krogh .