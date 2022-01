Jessie Diggins kertoi Rovaniemellä tekemästään havainnosta – ”Se oli surullinen näky”

Hiihtotähti Jessie Diggins suhtautuu intohimoisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Jessie Diggins (kuvassa) on parisprintin hallitseva olympiavoittaja. Hän juhli olympiakultaa Pyeongchangissa Kikkan Randallin kanssa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tutkimuksen mukaan talvi lyhenee Pohjois-Euroopan talviurheilukeskuksissa kuluvan vuosisadan aikana hurjasti – yhdeksässä kymmenestä katsastetusta paikasta luminen aika lyhenee jopa noin kuukaudella.

Ilmastonmuutoksesta johtuva katoava talvi huolestuttaa luonnollisesti talviurheilulajien edustajia.

SVT tiedusteli yhdysvaltalaisen maastohiihtotähden Jessie Digginsin näkemystä tutkimuksensa huolestuttavista tuloksista.

– Tämä ei ole niin yllättävää kuin sen pitäisi olla, mutta se on silti aivan yhtä pelottavaa, Diggins, 30, totesi SVT:lle.

Diggins on yksi monista hiihtäjistä, joka suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen intohimoisesti. SVT:n mukaan hän on esimerkiksi ollut mukana talvien pelastamiseen pyrkivän Protect Our Winters -järjestön toiminnassa.

Diggins kertoi, että on uransa aikana nähnyt ilmastonmuutoksen jäljet.

Hän kertoi esimerkin Suomeen suuntautuneelta leiriltä.

– Kolme, neljä vuotta sitten olimme Rovaniemellä leirillä. Olet napapiirillä ja ladun vieressä on kukkia. Se on kaunista, mutta ei siihen aikaan vuodesta. Se oli surullinen näky, Diggins kuvaili.

Diggins, parisprintin hallitseva olympiavoittaja ja vuoden 2013 maailmanmestari, pitää kehitystä traagisena.

Hän kertoi, että haluaa puhua aiheesta ja pitää ääntä ilmastonmuutoksesta, vaikka onkin saanut kannanotoistaan ikävääkin palautetta.

– Kun aloitin ilmastonmuutoksesta kirjoittamisen, monet kysyivät minulta, että ”kuinka voit uskoa tuohon huijaukseen?” Olen saanut paljon sellaisia kommentteja, Diggins kertoi.

Hän kehottaa kuitenkin muitakin avaamaan suunsa, vaikka kritiikki voikin olla pelottavaa.

SVT:n tutkimuksessa olivat Suomen puolelta mukana Ruka ja Levi. Tuloksen perusteella Rukalla päivien, jolloin maassa on lunta, määrä vähenee 34:llä ja Levillä 32:lla vuorokaudella vuoteen 2099 mennessä.