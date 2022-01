Therese Johaug huolestui Norjan maajoukkueen koronatilanteesta – ”Olemme kriittisessä pisteessä”

Koronavirus iski Norjan hiihtomaajoukkueeseen vain muutama päivä ennen Pekingiin matkustamista.

Therese Johaug on voittanut tukun henkilökohtaisia MM-kultamitaleita, mutta henkilökohtainen olympiakulta häneltä vielä puuttuu.

Pekingin olympialaisiin valmistautuva Norjan maastohiihtojoukkue sai maanantaina ikäviä uutisia.

Korkean paikan leiriltä Italian Seiser Almista sunnuntaina Norjaan saapunut sprinttijoukkueen valmentaja Arild Monsen oli antanut kotiinpaluun yhteydessä positiivisen koronanäytteen. Asiasta kertoi maanantaina Norjan hiihtoliitto.

Lue lisää: Norjan hiihtomaajoukkueessa muhii kriisi juuri ennen lähtöä Pekingiin – valmentaja toi harjoitusleiriltä mukanaan koronan

Koronatartunta tuli olympialaisten kannalta ikävään saumaan, sillä Norjan maajoukkueen on tarkoitus matkustaa Pekingiin tällä viikolla.

– Tämä on tilanne, jossa emme haluaisi olla. Olemme kriittisessä pisteessä; lyhyt matka Norjaan ennen seuraavaa matkaa (Pekingiin). Olemme menossa kohti Kiinan-matkaa, ja nyt on tärkeää olla mielettömän varovainen, norjalaistähti Therese Johaug totesi maanantaina pidetyssä etätiedotustilaisuudessa VG:n mukaan.

Johaugin ja muiden hiihtäjien on tarkoitus matkustaa Seiser Almista Norjaan keskiviikkona. VG:n mukaan joukkue testataan vielä maanantai-iltana. Aiemmissa koronatesteissä joukkueen urheilijat, muut valmentajat ja muu henkilökunta ovat saaneet negatiivisen tuloksen.

Hiihtäjien olympiakone lähtee Pekingiin torstaina Oslosta.

Johaugin mukaan joukkueella on ollut Seiser Almin leirillä ruokailussa käytössä ”tyttöjen ja poikien pöydät”, ja naiset ja miehet ovat istuneet ruokailusalin vastakkaisilla puolilla.

– Meillä ei ole ollut läheistä kontaktia Arildin tai poikien kanssa. Vaikutus meihin on hyvin vähäinen, mutta tämä on muistutus siitä, että on oltava hyvin huolellinen, Johaug totesi.

Johaugin sanoi, että hänen on oltava nyt hyvin itsekäs koronatartunnan välttelyssä, sillä positiivinen testi tarkoittaisi olympialaisten jäämistä väliin.

33-vuotias Johaug tavoittelee Pekingistä uransa ensimmäistä henkilökohtaista olympiakultaansa. Hän on aiemmin voittanut olympialaisista viestikullan sekä henkilökohtaiset hopean ja pronssin.

– Tämä on epämukavaa, mutta emme mahda sille mitään, toinen norjalaistähti Heidi Weng tiivisti norjalaisten tilanteen VG:lle.

Ketään naishiihtäjistä ei VG:n mukaan lasketa Monsenin lähikontakteiksi, mutta miesten puolella tilanne on eri: lähikontaktissa Monsenin kanssa on ollut ainakin miesten päävalmentaja Eirik Myhr Nossum, joka majoittui Monsenin kanssa samassa huoneessa Italian-leirillä.

VG kertoo, että Italian koronasääntöjen mukaan lähikontaktien ei tarvitse kuitenkaan jäädä karanteeniin, mikäli edellisestä rokotuksesta on kulunut alle neljä kuukautta.

Norjalaislehti kertoo, että karanteeni uhkaisi tähtihiihtäjä ja sprinttispesialisti Johannes Hösflot Kläboa, mikäli hänet katsotaan Monsenin lähikontaktiksi. Maajoukkueen johtaja Espen Bjervig kertoi, että lähikontaktien kartoitus oli maanantaina käynnissä.

Pekingin olympialaisten maastohiihdot alkavat 5. helmikuuta.

Miesten ja naisten henkilökohtaiset sprinttikisat hiihdetään 8. helmikuuta.