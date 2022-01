Jasmin Kähärän, 21, kohtalo ratkeaa 48 tunnin sisällä – kertoo nyt piinaavasta tilanteestaan

Jasmin Kähärä matkustaa Pekingiin keskiviikkona – jos matkustaa.

Monella olympialaisiin matkaavilla maastohiihtäjillä on edessään kohtalon vuorokausi. Pekingin kisakuplaan pääsee vain, jos on antanut kaksi negatiivista koronavirustestinäytettä.

Mikäli urheilija on antanut edellisen 30 vuorokauden sisällä positiivisen testituloksen, kisajärjestäjä vaatii neljä negatiivista PCR-testin tulosta.

Koronavaara nousi otsikoihin taas maanantaina, kun Norjan hiihtomaajoukkueen valmentaja Alrid Monsen oli testattu positiiviseksi. Suomi majoittuu norjalaisten samassa hotellissa Italian Seiser Almissa.

Ensimmäisiin aikuisten arvokisoihinsa osallistuva Jasmin Kähärä myöntää, että tilanne on äärimmäisen stressaava. Uhka on läsnä, vaikka hän lentää Pekingiin Italian sijaan Suomesta.

– Tänä aamuna kävin ensimmäisessä koronatestissäni ja siitä pitäisi saada negatiivinen tulos. Huomenna illalla on sitten toinen testi.

21-vuotias hiihtolupaus sanoo, ettei ole vielä päässyt tunnelmoimaan täysin siemauksin tulevaa olympiadebyyttiään. Fokus on ollut terveenä pysymisessä ja eristäytymisessä, mikä huipentuu piinaavaan testitulosten odotteluun maanantaina ja tiistaina.

– Vaikka kaikki kontaktit ovat olleet aivan minimissä ja olen käynyt kodin ulkopuolella käytännössä vain treenaamassa ja ruokakaupassa, silti jännittää. Eihän sitä tiedä, vaikka olisin sairastanut koronan oireettomana.

Kotimaisemissaan Vuokatissa viime viikot harjoitellut Kähärä suuntaa tiistaina Helsinkiin, josta matka jatkuu keskiviikkona kohti Pekingiä.

– Olympiavalinta lyötiin lukkoon sen verran myöhään ja oli kaikkea hässäkkää, esimerkiksi kaatuminen SM-kisoissa, niin koimme, että on turhaa mennä Italiaan viikoksi. Jasmin on nuori urheilija, ja noin pitkä reissu voi olla vaikea. Vuokatissa on hyvät olosuhteet, ja hän on päässyt elämään melko normaalia arkea, Kähärän valmentaja Jussi Simula perustelee päätöstä.

Kähärän mukaan keskiviikon lentomatkalle ei ole vielä punottu erityisiä suojautumissuunnitelmia. Toista on Ruotsissa, jossa olympiahiihtäjiä on kehotettu käyttämään massiivista supermaskia lennolla Pekingiin.

– Yritetään istua lentokoneessa niin väljästi kuin mahdollista. Onneksi lennolle ei pääse muut kuin he, jotka ovat akkreditoituneet kisoihin ja antaneet kaksi negatiivista tulosta. Toki, jos huono tuuri on, niin kai sielläkin voisi jollakin tartunta olla, Kähärä sanoo ja jatkaa:

– Uskon kuitenkin, että suurimmalta vaaralta on välttynyt, kun koneeseen nousee.