Jasmin Kähärä sai lukioikäisenä ikävän diagnoosin, josta toipuminen vei kauan – nyt hän on Suomen kuumin hiihtolupaus

Jasmin Kähärä on ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt suomalainen maastohiihtäjä aikuisten arvokisoissa. Hän kiitää siellä aivan eri vahvuuksilla kuin mihin hiihtokansamme on tottunut.

Hiihdon entinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö sanallisti osuvasti sen, miksi Jasmin Kähärän läpilyönti on niin ainutlaatuinen ilmiö suomalaisessa hiihdossa.

21-vuotias Kähärä on tällä kaudella murtautunut täydestä tuntemattomuudesta aluksi maailmancupin pisteille ja lopulta Suomen olympiajoukkueeseen.

– Hän latoo junnuikäisenä kansainvälistä huippuvauhtia. Perinteisellä on ollut nopeita suomalaisnaishiihtäjiä, mutta vapaalla ei ole ollut. Jos jostakin Suomen hiihto on kärsinyt, niin nopeiden luistelijatyttöjen puutteesta, Kyrö sanoi IS:lle tammikuun alussa.

Riitta-Liisa Roponen ja Eveliina Piippo ovat vapaan erikoisnaisia, mutta sprintti luistelulla on ollut suomalaisille melkeinpä kiusallisen huono laji. Kähärä on murjonut kaikki nuoren uransa kovimmat suoritukset kyseisellä matkalla.

Jussi Simula.

Kähärän valmentajan Jussi Simulan mukaan oli vain ajan kysymys, milloin hänen suojattinsa lyö läpi.

– Jasminilla on aseita, joilla sitä vapaata pystyy hiihtämään kovaa: hän on todella nopea, hyväpomppuinen, taitava suksella ja kestävyysominaisuuksiakin löytyy. Lisäksi hän on päämäärätietoinen ihminen ja kovapäinen kilpailija, Simula luettelee.

Kähärä kuvailee itseään täsmälliseksi ja järjestelmälliseksi. Hän ilmoittaa olevansa parhaimmillaan kovissa paikoissa.

– Jos katsoo tuloksiani, sen pystyy kyllä päättelemään. Olemme myös saaneet ajoitettua kuntoni pääkisoihin aika hyvin.

Kähärä valmistautui uransa ensimmäisiin olympialaisiin Suomessa. Hän viimeisteli kisakuntoaan Vantaan Suomen cupissa viime viikolla.

Kähärä oli juniorisarjoissa ikäluokkansa helmi, eikä suomalaisittain varhainen nousu olympiahiihtäjäksi lyönyt laudalta moniakaan hiihtopiireissä. Lahjakkuus varsinkin sprinttihiihtoon on ollut tunnistettavissa pitkään.

Vuokatissa vaikuttavan Simulan valmennuksessa mikkeliläinen aloitti vuonna 2017.

– Ei hän nyt hiomaton timantti ollut, mutta oli erinomaisia juttuja, joiden päälle rupesimme rakentamaan, Simula kertoo.

Mikkelistä Sotkamon urheilulukioon vaihtaneen Kähärän ura oli tuolloin mukavassa nosteessa. Seuraavana talvena hän viiletti yhdeksänneksi nuorten MM-sprintissä Sveitsissä, vaikka oli sarjaansa huomattavan alaikäinen.

Nousukiito kuitenkin katkesi vielä samana keväänä. Kähärän reisi oli reistailut jonkin aikaa, ja hän kävi kaiken varalta magneettikuvauksessa.

Ilmeni karu yllätys: hänellä diagnosoitiin luukysta.

– Kyllä se puskista tuli, sillä en osannut uskoa, että jalassa olisi mitään vakavaa. Ennen tähystysleikkausta luulin, että edessä on vain parin viikon kuntoutus, mutta pidempäänhän siinä meni. Räjähtävyys- ja nopeusominaisuudet kärsivät paljon kesän aikana, ja taso laski huomattavasti.

Kähärän seuraava kausi oli haastava. Kehitys tyssäsi, tulokset olivat vaatimattomia ja nuorten MM-kotikisat Lahdessa jäivät välistä. Simulan mukaan luukystasta toipumisessa meni huomattavasti kauemmin kuin osattiin odottaa.

– Kaikki näytti hyvältä talvella 2018, mutta operaatiosta toipuminen teki pienen montun, josta piti lähteä nousemaan. Sanoisin, että siinä meni jopa puolitoista vuotta, kun hän oli taas täydessä iskussa, Simula arvioi.

Vajaan kahden vuoden kuluttua operaatiosta, helmikuussa 2020, Kähärä hiihti jo nuorten MM-sprintin finaaliin. Mitalisaumat huuhtoutuivat finaalin sauvarikkoon, mutta uusi nousu oli alkanut.

– Jälkikäteen ajateltuna ei se ollut niin iso isku. Vamma toi kuitenkin perspektiiviä, ja sen jälkeen oppi arvostamaan terveitä harjoituspäiviä, Kähärä tuumii.

Kähärä kuvattuna Nuorten SM-hiihdoissa Tampereella maaliskuussa 2018. Hän voitti alle 18-vuotiaiden 10 kilometrin (v) mestaruuden yli minuutin marginaalilla.

Kähärä ponnistaa todellisesta urheiluperheestä. Hänen äitinsä Catharina Svenlin on entinen huipputason lentopalloilija ja pikkusisko Jessica Suomen parhaita korkeushyppääjiä.

– Urheilullisesta perheestä on ollut apua. Olemme olleet aina tosi saman henkisiä ja meille on annettu mahdollisuus satsata urheiluun ja on uskottu, että siitä voi tullakin jotakin.

Siskosten lapsuus oli urheiluleikkien täyteinen. Kotitalon takapihalle oli rakennettu pituus- ja korkeushyppypaikat, ja pienet Kähärät temmelsivät päivät pitkät eri aktiviteettien parissa. Laaja-alainen panostus ja urheilullinen hauskanpito kannatti.

– Räjähtävät ominaisuudet juontavat varmasti juurensa jalkapallosta ja yleisurheilusta. Kisasin yleisurheilussa monissa lajeissa: pikajuoksua, hyppyjä ja sopivasti kestävyysmatkojakin. Olen aina ollut nopea ja monipuolinen.

Nykyisin sekä Jasmin että vuoden nuorempi Jessica ovat lajiensa ehdottomia huippuja Suomessa. Pikkuveli Jessekin on menestynyt nuorten SM-hiihdoissa.

Jasmin Kähärä kertoo, ettei ruodi siskonsa kanssa juurikaan urheiluasioita.

– Yleisellä tasolla kyllä puhumme kaikesta mahdollisesta. Musta tuntuu, että on hyvä, kun päädyimme Jessican kanssa eri lajeihin. Ei tarvitse enää kisailla keskenään, mikä voi olla ihan hyvä asia...

Siskokset Jasmin (vas.) ja Jessica hymyilevät kotitalonsa takapihalla syksyllä 2019.

Kähärän lähipiiri todella on kyllästetty urheilijoilla, sillä hänen poikaystävänsä Verneri Poikonen on b-maajoukkuetason hiihtäjä ja kova sprintteri. Lukiosta saakka seurustellut pariskunta asuu yhdessä hiihtäjien luvatussa maassa Vuokatissa.

– Se auttaa, kun elämme samassa rytmissä ja arki on tosi helppoa, kun kummankaan tarvitse joustaa. Treenataan samoihin aikoihin ja samoja treenejä, niin se on kaikin puolin vaivatonta.

Kähärä on yhä hieman hämillään olympiapaikastaan. Vielä viime keväänä hän asetti valmentajansa Simulan kanssa tämän kauden tavoitteeksi alle 23-vuotiaiden MM-sprintin.

Olympialaiset toki kiinnostivat, mutta realistiselta niihin pääseminen ei tuntunut.

– Vaikka minulla oli onnistunut harjoittelukausi, syksyllä en uskaltanut ajatellakaan valintaa. Toki tiedostin, että vapaan sprintti on olympiaohjelmassa seuraavan kerran kahdeksan vuoden kuluttua, ja oli se kirjattu tavoitteeksi. Kun kisakausi alkoi Vuokatissa, tuntui, että olen aika kaukana tavoitellusta tasosta, hiihtäjä selvittää.

Kähärä aloitti kansainvälisen kautensa Rukan maailmancupin sprintissä, josta tuli 43. sija. Ensimmäiset mc-pisteet räpsähtivät joulukuun alussa Lillehammerissa, johon Kähärä pääsi Krista Pärmäkosken vilustumisen vuoksi.

Kähärä on huomattavasti etevämpi vapaalla hiihtotavalla. Valmentaja Simulan mukaan perinteinen kyllä kehittyy, kunhan Kähärä saa kehitettyä ylävartalon voimakapasiteettiaan ja teknistä osaamistaan.

Lillehammerin jälkeen itseluottamus kasvoi kohisten: Kähärä toisti pistetemppunsa Davosissa ja seuraavana viikonloppuna Dresdenissä hän kiri jo välieriin.

Kaikkein huimin veto nähtiin Dresdenin parisprintissä, jossa Vuokatti Ski Teamin vauhtikone haastoi ennakkoluulottomasti muiden muassa Jessie Digginsiä ja Jonna Sundlingia.

– Ennen tätä kautta minulla ei edes ollut mahdollisuuksia kisailla kansainvälisiä huippuja vastaan enkä päässyt kokeilemaan, mihin vauhtini riittää. Kun pääsin Lillehammerissa ja Davosissa jatkoon, huomasin itseluottamuksen kasvavan ja tajusin, että pärjääminen on kiinni pienistä jutuista.

Jussi Simula muistuttaa, ettei hänen valmennettavallaan ole juuri lainkaan kokemusta kovista erähiihdoista. Parit nuorten MM-kisat ja Skandinavia cupin hiihdot ovat kasvattaneet rutiinia, mutta vain vähän.

– Suomessa on junioreille vain vähän kovia sprinttikisoja. Kuvaavaa on, että tyttöjen sarjoissa kovimmat tuppaavat olemaan melko ylivoimaisia. Se on ongelma, kun menee maailmancupiin, jossa kaikista kovin veto on usein jo alkuerä, Simula sanoo.

Kokemattomuus on näkynyt, eivätkä oppirahat ole jääneet maksamatta. Esimerkiksi Davosissa Kähärä taisteli eränsä kärkisijoista, kunnes keskittyminen herpaantui ja hän tippui muutamassa sekunnissa kolmannelta sijalta eränsä hännille.

Juuri tällaiset tilanteet ovat oppia parhaimmillaan – myös olympiadebyyttiä ajatellen.

– Erähiihdoissa pitää olla koko ajan hereillä: on osattava tarttua oikeisiin peeseihin ja nähdä raot, joista voi sujahtaa ohi. Kaikki tapahtuu tosi nopeasti.

Olympialaduilla Zhangjiakoussa Kähärä kohtaa vielä muutaman muuttuja lisää: 1 800 metrin korkeus, kylmyys, raju ja toistaiseksi tuntematon sprinttirata...

Luultavimmin hän hiihtää vain kisojen toisena matkana hiihdettävän sprintin.

– Toivon vain, että saamme ajoitettua kunnon parhaimmilleen ja kalusto toimii, jotta pääsisin mittamaan omaa tasoani. Selkeää sijoitustavoitetta on vaikea asettaa, mutta karsinnasta nyt pitää ainakin selvitä jatkoon – ja sen jälkeen kaikki on auki, Kähärä summaa.

– Eivät ne ole sen erityisemmät kisat kuin muutkaan, Simula huomauttaa.