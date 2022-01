Laura Mononen, 37, lopetti uransa ja katosi julkisuudesta – kertoo nyt uudesta aluevaltauksestaan

Entinen maajoukkuehiihtäjä ankkuroi Hämeenlinnan Hiihtoseuran Suomen Cupin viestissä viidenneksi.

Viisinkertainen arvokisakävijä Laura Mononen villitsi hiihdon ystäviä keskiviikkona Vantaan Suomen Cupin viestissä. Komea ura loppui viime keväänä, mutta Mononen halusi tehdä palveluksen pitkäaikaiselle seuralleen Hämeenlinnan Hiihtoseuralle.

Hän päätyi kisaladulle tutuissa sinisissä trikoissa, koska joukkueen kolmanneksi lenkiksi kaavailtu hiihtäjä oli loukannut itseään Keuruun SM-hiihdoissa viime viikonloppuna. Monosta, 37, pyydettiin apuun ja hän suostui.

– Ajattelin lähteä, kun kerran hiihdettiin kotimaisemissa. Lisenssin ostin sunnuntai-iltana. Tämä ei todellakaan ollut suunniteltu kilpailu, Mononen painotti kisan jälkeen.

Mononen ankkuroi Hämeenlinnan 3 x 5 kilometrin viestissä viidenneksi. Hän oli päätösosuuden kolmanneksi nopein, 48,7 sekuntia olympialaisiin lähtevää Jasmi Joensuuta hitaampana. Mononen kellisti monta kovaa hiihtäjää.

– Kun säätelin vauhtia niin, että se pysyi hallinnassa, niin ihan kivaa oli. Tilanne oli toki vähän erilainen, kun ei kärjessä taisteltu. Etukäteen en tiennyt yhtään, miten kroppa toimii, kun en ole vetänyt yhtään kovia harjoituksia. Tuollaista tasaista vauhtia pystyi pitämään ihan hyvin, hän tuumi.

Mononen päätti pitkän ja komean hiihtouransa viime keväänä. Hän jätti hyvästit kilpaladuille Rukalla kyyneleet silmissä, vaikka myönsi tuolloin vain harkitsevansa lopettamista.

– Väärin se olisi, jos sanoisin, ettei lopettaminen ole pyörinyt yhtään mielessä tai tuntunut vaikealta, mutta olen niin realisti ja ajattelen sen (hiihtouran) olleen vain hetki elämässä. En olisi pystynyt jatkamaan loputtomiin, ja se vain piti kohdata jossain vaiheessa.

Mononen kertoo säästyneensä viiltävimmältä ikävältä. Esimerkiksi tammikuun tuimaa olympiaspekulaatiota hän on seurannut kernaasti hieman sivumpaa.

–Tänään tuli pieni kaipuu hiihtoon tuossa verrytellessä, koska tämä tuntui niin tutulta. Tuli hetkellisesti vähän haikea olo, että nyt tämä elämä on takana.

Uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista on helpottanut myös se, ettei Mononen joudu enää olemaan reissun päällä pariasataa vuorokautta vuodessa. Alppien maisemat ovat kivoja, mutta niin on sohva ja säännöllinen arkikin.

– Ihan mukavalta on tuntunut, että ei ole tarvinnut pakata koko ajan matkalaukkua – tai oikeastaan se oli aikaisemmin aina pakattuna ja tuli vain pesty pyykkiä välissä.

Mononen (toinen vasemmalta) hiihti Lahden MM-kotikisojen pronssijoukkueessa. Muut viestinviejät olivat Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja Aino-Kaisa Saarinen.

Keskiviikkona Hakunilassa medialle jutteli huolettoman oloinen ja levollinen entinen huippu-urheilija. Mononen kertoi vetäneensä kuukausikaupalla happea palautuakseen vuosien harjoittelu- ja kisarumbasta.

Loppuvuodesta hän aloitti päivätyöt Husin erikoiskemian laboratoriossa.

– Se on tosi erilaista kuin urheilijan arki, mutta omalla tavallaan olen tykännyt tosi paljon. On saanut elää ihan erilaista elämää vaihteeksi, tiivisti Mononen, joka on filosofian maisteri biokemiasta.

Iltaisin ja viikonloppuisin hän vetää hiihtokouluja Espoon Oittaalla. Sisältöä arkeen on tuonut myös gravel-pyöräily, johon Mononen on hurahtanut täysin. Sitä hän harrastaa puhtaasti hupimielessä – ellei Suomessa aleta järjestää ylämäkikisoja.

– Pyöräily on siistiä hommaa, ja vähän harmitti, kun tuli talvi. Tuntui että just pääsin sisään pyöräilyyn. Ei siinä mitään, onneksi kohta tulee jo kesä.

Talvet ovat tunnetusti hiihtäjän juhla-aikaa. Kesää suosivat muut ihmiset ja hiihtoeläkeläiset – joiden joukossa Mononen aikoo pysyä jatkossakin.

– Olen tosi iloinen hiihtovuosista. En niitä pois vaihtaisi, muistoissa ovat.

Juttua korjattu kello 21.36. Hämeenlinnan Hiihtoseura oli viides eikä neljäs, kuten alkuperäisessä jutussa todettiin.