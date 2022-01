Rebecca Ehrnrooth, 22, näki hiihtokisoissa ”verisiä naamoja ja itkeviä tyttöjä” – rysäytti pian itsekin ladulta autotielle

Rebecca Ehrnrooth kaatui rajusti nuorten SM-hiihdoissa Keuruulla viime viikonloppuna. Hän oli silti onnekkaampi kuin moni muu kisoissa hiihtänyt.

Espoolainen Rebecca Ehrnrooth oli yksi kymmenistä hiihtäjistä, joka teloi itseään Keuruun katastrofaalisissa nuorten SM-hiihdoissa viime viikonloppuna.

Ehrnrooth, 22, kaatui ja joutui keskeyttämään, vaikka hänen sarjansa alle 23-vuotiaat eivät kiertäneet kymmeniin kaatumisiin ja ambulanssireissuun johtanutta, painajaismaista ”ylälenkkiä”.

Keuruun hiihtostadionia kiertäneellä alalenkillä oli yksi kunnon lasku, mutta sekin oli liikaa. Latu oli aivan jäässä.

– Siinä alamäessä oli edellisen päivän pertsan ladut jäljellä, joita he eivät olleet saaneet rikottua. Mulla haukkasi suksi vanhaan uraan – ja sitten se oli kiitos hei. Ulkokurvissa oli niin paljon jäätä, että olin ihan matkustaja, Ehrnrooth sanoi Vantaan Hakunilassa tiistaina.

Moni muukin U23-sarjalainen ajoi ulos samassa kohdassa kuin Ehrnrooth. Jälki ei onneksi ollut yhtä rujoa kuin joitain hetkiä aiemmin ylälenkin jäämutkassa ”katolleen” lentäneillä hiihtäjillä.

– Ladun vieressä meni metsäautotie, jonne lensin. Minulla meni pahasti ilmat pihalle ja jouduin siinä hetken keräilemään. Polvet ovat vieläkin ihan mustana. Onneksi ei sen pahempaa, vaan tuli enemmän henkistä kolhua.

Ehrnrooth kertaa Keuruun SM-hiihtojen synkkää lauantaipäivää vakavana. Mieli oli maassa jo ennen omaa starttia, kun hän sai tietää, mitä nuorempien sarjojen hiihtäjille oli sattunut.

– Olin verkkaladulla aloittamassa vetoa, kun äiti soitti ja kertoi, että on tulossa huoltotauko, koska latu on mennyt niin huonoon ja vaaralliseen kuntoon. Hän sanoi, että siellä on porukka kaatuillut ja luita on mennyt rikki.

Ehrnrooth lopetti alkuverryttelynsä ja suuntasi kilpasiskojensa kanssa lähtöalueelle. Siellä odotti näky, jota ei voisi kuvitella näkevän hiihtokilpailun tiimellyksessä.

– Siinä nopeasti nähtiin, kun yksi tyttö nostettiin ambulanssiin ja vietiin pois. Lähtöalueella tuli vastaan verisiä naamoja ja itkeviä tyttöjä, jotka olivat tulleet metsästä. Meni aivan fiilis. Ehti tulla kylmä ja sellainen luovuttaminenkin, etten olisi halunnut hiihtää.

Rebecca Ehrnrooth oli tiistain 5 kilometrillä (v) 25:s. – Tänään oli kivaa hiihtää ja hyvät puitteet, hän niputti.

Hetkeä myöhemmin järjestäjät ilmoittivat, että loput sarjat hiihdettäisiin alalenkillä, jonka koettiin olevan huomattavasti pidempää versiota turvallisempi. Ehrnrooth rysäytti autotielle ja keskeytti, mutta pahemminkin olisi voinut käydä.

– Sanotaan, että olosuhteet olivat kaikille samat, mutta siinä vaiheessa kun ihmisiä viedään sairaalaan ja monet itkevät siellä, niin ei sen sellaista pidä olla. Kilpahiihdon hienous oli aika kaukana. Se ei ollut tason mittaamista vaan selviämistä, Ehrnrooth huokaa.

Hiihtoliitto tiedotti maanantaina, että Keuruun kilpailuolosuhteista ja -tapahtumista on aloitettu käsittely. Twitterissä julkaistun tiedotteen mukaan kilpailunjohto, tekniset asiantuntijat ja Hiihtoliiton kilpailuryhmä ”käyvät asian läpi” tällä viikolla.

Ehrnrooth ihmettelee, etteivät kisajärjestäjät tehneet keskeyttämispäätöstä nähtyä aiemmin. Hän kertoo hiihtäneensä kammokuntoisen ladun läpi jo lauantaiaamuna ja huomanneensa, että ”se tulee menemään todella jäähän”.

– Matkoja olisi pitänyt vaihtaa nopeammin kaikkien turvallisuuden vuoksi heti kun kaatumisia alkoi tulla – varsinkin kun kyseessä oli nuorten kisat. Porukka olisi pitänyt ottaa pois ladulta ja mitätöidä tulokset, hän sanoo.

Keuruun SM-hiihtojen kilpailunjohtaja Veikko Ahonen kommentoi kisojen jatkamispäätöstä IS:lle lauantaina seuraavasti:

– Keskeyttämispäätöksen olisi voinut tehdä aikaisemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Isät ja äidit ovat olleet eniten huolissaan ja reaktioita on monenlaisia. Toiset sanovat, että kaatumiset kuuluvat lajiin ja ymmärrystä löytyy, mutta toiset eivät ymmärtäneet lainkaan, että tällaisissa olosuhteissa hiihdettiin kilpaa.